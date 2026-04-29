Klingbeil lässt Weg zur Privatisierung von Uniper und Sefe offen
Berlin, 29. Apr (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) lässt weiter offen, wie die Bundesregierung ihre Anteile an den verstaatlichten Energiekonzernen Uniper und Sefe verringern will. "Da sind wir in Gesprächen in der Regierung", sagte Klingbeil am Mittwoch bei der Vorstellung der Haushalts-Eckwerte für 2027. Details könne er nicht nennen. Es seien "keine maßgeblichen Privatisierungserlöse eingeplant", ergänzte sein Haushalts-Staatssekretär Steffen Meyer.
Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters könnte der Bund schon bald die Reprivatisierung von Uniper einleiten. Eine Fusion mit der ebenfalls verstaatlichen früheren Gazprom-Tocher Sefe sei unwahrscheinlicher geworden, hatten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.
Beide Unternehmen waren während der Energiekrise 2022 für insgesamt fast 20 Milliarden Euro verstaatlicht worden. Für ihre Reprivatisierung hat die EU-Kommission eine Frist bis Ende 2028 gesetzt.
(Bericht von Holger Hansen und Christian Krämer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)