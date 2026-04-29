Berlin, ⁠29. Apr (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) lässt weiter offen, wie die Bundesregierung ihre Anteile an den verstaatlichten Energiekonzernen Uniper ‌und Sefe verringern will. "Da sind wir in Gesprächen in der Regierung", sagte ⁠Klingbeil am ⁠Mittwoch bei der Vorstellung der Haushalts-Eckwerte für 2027. Details könne er nicht nennen. Es seien "keine maßgeblichen Privatisierungserlöse eingeplant", ergänzte sein Haushalts-Staatssekretär Steffen ‌Meyer.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur ‌Reuters könnte der Bund schon bald die Reprivatisierung von Uniper einleiten. Eine ⁠Fusion mit der ebenfalls verstaatlichen früheren Gazprom-Tocher ‌Sefe sei unwahrscheinlicher ⁠geworden, hatten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.

Beide Unternehmen waren ‌während der ⁠Energiekrise 2022 für insgesamt ⁠fast 20 Milliarden Euro verstaatlicht worden. Für ihre Reprivatisierung hat die EU-Kommission eine Frist bis Ende 2028 gesetzt.

(Bericht von Holger Hansen und Christian Krämer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)