Klingbeil: Planen wegen Iran-Krieg keine Haushaltsnotlage

Berlin, ⁠29. Apr (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will wegen des Iran-Krieges keine Haushaltsnotlage erklären, die eine noch ‌höhere Verschuldung möglich machen würde. "Wir planen das gerade nicht", sagte der ⁠SPD-Chef ⁠am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der Haushaltseckwerte für 2027. Die Regierung bewerte die Lage jederzeit neu. Der ‌Krieg werde Deutschland noch ‌lange beschäftigen. "Es ist nicht unser Krieg." Die Folgen seien aber ⁠sofort spürbar gewesen.

Die Regierung hatte ‌im April ihre ⁠Wachstumserwartung für die deutsche Wirtschaft auf 0,5 Prozent halbiert. Zugleich dürfte die Inflation eher ‌bei drei ⁠als bei zuvor ⁠zwei Prozent liegen. Beides sind Folgen des Iran-Krieges, der zu deutlich höheren Energiepreisen geführt hat.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)