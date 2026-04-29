Klingbeil pocht auf Disziplin bei Haushalt 2027 - "Keiner kann mehr zurück"

Berlin, ⁠29. Apr (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat das Kabinett nach dem Beschluss der Eckwerte für den Haushalt 2027 darauf eingeschworen, sich an den Finanzrahmen ‌zu halten. "Es sind Leitplanken, die wir heute im Kabinett beschlossen haben, hinter die auch ⁠kein Kabinettskollege ⁠und keine Kabinettskollegin mehr zurück kann", sagte der SPD-Co-Chef am Mittwoch in Berlin. Mit dem Bundeshaushalt setze die Koalition auf Investitionen und Reformen. "Unser Ziel ist, dass wir Deutschland ‌stärker machen." Als oberstes Ziel ‌nannte Klingbeil, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Klingbeil verwies darauf, dass die Regierung zuvor ⁠ihren Konjunkturausblick für das erwartete Wirtschaftswachstum in Deutschland ‌2026 auf 0,5 ⁠Prozent verringert hatte. Der "verantwortungslose Iran-Krieg" von US-Präsident Donald Trump und der dadurch ausgelöste weltweite Energiepreis-Schock hätten das Wachstum halbiert. Die ‌wirtschaftliche Dynamik sei ⁠vorerst gestoppt. Klingbeil ergänzte: "Die Folgen ⁠des Krieges spüren wir an den Zapfsäulen, die Unternehmen spüren die hohen Energiepreise, die Unterbrechung von Lieferketten." Die Regierung habe bereits Sofortmaßnahmen auf den Weg gebracht, um das Land krisenfester zu machen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede.Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)