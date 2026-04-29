Klingbeil verteidigt hohe Schulden - Sparvorgaben nicht verhandelbar

- von Holger Hansen ⁠und Christian Krämer

Berlin, 29. Apr (Reuters) - Die Bundesregierung hat die Eckpunkte für den Haushalt 2027 beschlossen, der neue Schulden von 196,5 Milliarden Euro und Sparvorgaben für die Ministerien vorsieht. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) verteidigte die hohe Neuverschuldung, die "politisch notwendig" sei. Man müsse den Investitionsstau auflösen und das Land "gegen äußere Bedrohungen schützen können". Das Kabinett mahnte er, die Vorgaben für noch zu erbringende Einsparungen seien nicht mehr verhandelbar. Für 2027 sind Einsparungen etwa im Sozialbereich geplant. Mehr ‌Geld sollen höhere Steuern auf Alkohol und Tabak bringen. Dennoch klafft in der Planung bis 2030 eine Lücke von rund 140 Milliarden Euro.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, insbesondere für Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit im Bündnis müsse mehr Geld ausgegeben werden. "Wir stehen hier im Wort", sagte der ⁠CDU-Chef. Gespart werden müsse ⁠insbesondere in der Verwaltung.

"Es sind Leitplanken, die wir heute im Kabinett beschlossen haben, hinter die auch kein Kabinettskollege und keine Kabinettskollegin mehr zurück kann", sagte Klingbeil. Als Begründung für die schwierige Haushaltslage nannte er externe Schocks. Der "verantwortungslose Iran-Krieg" von US-Präsident Donald Trump und der "weltweite Energiepreis-Schock" hätten die Wachstumsprognosen halbiert. "Das ist nicht unser Krieg, aber wir spüren die Auswirkungen hier massiv", erklärte Klingbeil.

BISHERIGER ETAT-POKER VIELLEICHT NUR "AUFWÄRMÜBUNG"

Für 2027 ist die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik geplant. Dabei ist schon berücksichtigt, dass die Ministerien bis zum 20. Mai noch konkrete Einsparungen vorlegen müssen. Allein im ‌Bereich der Rente müsse ein Betrag von vier Milliarden Euro erbracht werden, sagte Klingbeil. ‌Das Digitalministerium solle drei Milliarden Euro einsparen. Durch die Gesundheitsreform solle der Bundeszuschuss um zwei Milliarden sinken. Für das Bauressort ist eine Milliarde, für das Familienministerium sind 500 Millionen Euro vorgesehen. Klingbeil deutete an, dass die Verhandlungen hart waren und womöglich noch härter werden. An die Adresse seiner Kabinettskollegen sagte er, die ⁠bisherigen Gespräche seien vielleicht "nur die Aufwärmübung" gewesen.

Auf der Einnahmeseite sollen eine Plastikabgabe 1,4 Milliarden Euro bringen, höhere Steuern auf Genussmittel wie Tabak zwei Milliarden ‌und die verschärfte Bekämpfung von Steuerkriminalität samt Kryptobesteuerung ebenfalls zwei Milliarden Euro. "Die ⁠Ehrlichen dürfen nicht die Dummen sein", sagte Klingbeil dazu. Beim Abbau von Subventionen zeigte er sich mit den bisher vereinbarten 300 Millionen Euro unzufrieden: "Ich habe da ein anderes Ambitionsniveau."

Trotz der Maßnahmen klafft in der Finanzplanung für die Jahre 2028 bis 2030 eine Lücke von rund 140 Milliarden Euro. Der Etat von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) überschreitet 2027 erstmals die Marke von 200 Milliarden Euro. ‌Der Verteidigungsetat soll bis 2030 auf rund 180 Milliarden Euro anwachsen. Die Zinsausgaben ⁠des Bundes explodieren und sollen sich bis 2030 auf 78,7 ⁠Milliarden Euro fast verdoppeln.

STEUERREFORM: HÖHERER BEITRAG BEI SECHSSTELLIGEM VERDIENST

Die von der Koalition für 2027 geplante Steuerreform zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen ist in den Eckwerten nicht finanziert. Er wolle das "haushaltsschonend hinbekommen" und erreichen, "dass Menschen, die hart arbeiten, mehrere hundert Euro im Jahr mehr im Geldbeutel haben", sagte Klingbeil. Für ein gerechtes Gesamtpaket werde "jemand, der sechsstellig verdient, einen höheren Beitrag leisten müssen". Das werde noch einige Debatten in der Regierung geben.

Bei Verbänden und in der Opposition stießen die Pläne auf breite Kritik. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) erklärte, mit den Eckwerten würden keine klaren Weichen für eine wirtschaftliche Erneuerung gestellt. Ähnlich äußerte sich der Verband der Automobilindustrie (VDA), der bemängelte, dass notwendige strukturelle Einsparungen vertagt würden. Der CDU-nahe Wirtschaftsrat nannte die Pläne "desaströs", da Haushaltslücken nur durch "Placebo-Posten" überdeckt würden.

Auch aus der Opposition kam scharfe Kritik. Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer ⁠sagte, der Haushalt sei "auf Treibsand gebaut". Die Diakonie warnte hingegen vor massiven Einschnitten im sozialen Bereich und forderte, bei den auf Hilfe angewiesenen Menschen nicht den Rotstift anzusetzen.

(Mitarbeit: Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)