Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Finanzchef Weber vorzeitig
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Finanzchef von Knorr-Bremse bleibt länger bei dem Lkw- und Zugbremsenhersteller. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre bis zum 1. April 2027 verlängert, teilte das im MDax gelistete am Mittwoch in München mit. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Weber gehört dem Konzernvorstand seit 2020 an./err/stk
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