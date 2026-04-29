Koalition kippt Pflicht für 65 Prozent erneuerbare Energien bei neuen Heizungen

Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD kippt die Pflicht, neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben. In einem ersten Schritt wird ‌der gesetzlich bereits für den 1. Juli 2026 festgelegte Start der Regelung um vier Monate auf den 1. ⁠November ⁠2026 verschoben. Einen entsprechenden Beschluss für eine Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) fasste das Bundeskabinett am Mittwoch. Grund ist laut dem Reutes vorliegenden Kabinettsentwurf, dass die Koalition die 65-Prozent-Vorgabe im geplanten neuen Gebäudemodernisierungsgesetz ganz aufheben will. ‌Dieses Gesetz wird aber womöglich nicht ‌rechtzeitig zum 1. Juli in Kraft treten.

Der Beschluss geht auf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) zurück. Mit ⁠der Verschiebung solle aus Gründen der Rechtssicherheit verhindert werden, ‌dass die 65-Prozent-Anforderung für kurze ⁠Zeit Geltung erlange, bevor sie wieder abgeschafft werde. Dies werde an ein laufendes Gesetzgebungsverfahren angehängt. Damit werde das Inkrafttreten der Änderung vor dem 1. ‌Juli erreicht.

Die Grünen, unter ⁠deren Regierungsbeteiligung die Pflicht beschlossen ⁠wurde, reagierten empört. "Diese Bundesregierung stiftet weiter Verwirrung hinsichtlich der 65-Prozent-Erneuerbaren-Regelung im Gebäudeenergiegesetz", sagte ihre Vizefraktionschefin Julia Verlinden. "Das ist unverantwortlich. Statt daran zu arbeiten unser Land in Zeiten von Krisen aus der fossilen Abhängigkeit zu führen, werden die Menschen so weiter an teures Gas gekettet."

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)