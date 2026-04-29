Kone und TK Elevator wollen im Aufzug nach ganz oben

- von Anne Kauranen und ⁠Alexander Hübner

Helsinki/München, 29. Apr (Reuters) - Mega-Fusion in der Aufzugbranche: Die finnische Kone will den deutschen Rivalen TK Elevator für 29,4 Milliarden Euro übernehmen und damit zum weltgrößten Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen aufsteigen. Bisher sind Kone und TK Elevator die Nummer drei und vier im Markt, zusammen kämen sie auf mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 100.000 Mitarbeiter - und würden den US-Konzern Otis sowie Schindler aus der Schweiz überholen. Den Eigentümern von TK Elevator (TKE) gelänge damit der größte Deal, den Finanzinvestoren zum Verkauf eines ihrer Unternehmen je eingefädelt haben: Das Konsortium um ‌Advent und Cinven soll fünf Milliarden Euro in bar und neue Kone-Aktien im Wert von 15,2 Milliarden bekommen, mit denen ihnen gut ein Drittel des finnischen Konzerns gehören würde. Auch der ehemalige TKE-Eigentümer Thyssenkrupp könnte davon profitieren; die Aktie stieg um acht Prozent.

Doch muss sich Kone zumindest auf Auflagen gefasst machen, um die Übernahme von ⁠den Kartellbehörden genehmigt zu bekommen. ⁠Schindler hatte bereits im Vorfeld Widerstand gegen den Zusammenschluss angekündigt. Kone zeigte sich am Mittwoch zuversichtlich, die nötigen Genehmigungen zu bekommen, rechnet aber mit dem Vollzug der Transaktion frühestens in einem Jahr. Die EU-Kommission erklärte, bei ihr seien die Fusionspläne bisher nicht angemeldet worden. Ein Börsengang zum Ausstieg der Finanzinvestoren bei TKE hatte wegen der Konzentration in der Branche lange als wahrscheinlicher gegolten als der Verkauf an einen Rivalen.

Geschäftlich würde sich der Zusammenschluss lohnen: "Seit über einem Jahrhundert haben sowohl Kone als auch TKE ihr Geschäft im Gleichschritt mit der globalen Urbanisierung erfolgreich weiterentwickelt", sagte Kone-Chef Philippe Delorme, der auch das fusionierte Unternehmen führen soll. "Durch einen Zusammenschluss legen wir den Grundstein für ein noch innovativeres Unternehmen, das bestens für langfristigen ‌Erfolg aufgestellt ist." Kone ist vor allem in Europa und Asien stark, TKE in Amerika, das rund ‌ein Drittel zum Umsatz von 9,2 Milliarden Euro beisteuert. Mit der Übernahme würden die Finnen den Umsatz fast verdoppeln. TKE allein hat 50.000 Mitarbeiter, etwas weniger als Kone.

REICHSTER FINNE BEHERRSCHT KONE AUCH WEITERHIN

Der Zusammenschluss soll Synergien von 700 Millionen Euro bringen. "Gemessen an den Synergien im Vergleich zum Umsatz ist das ziemlich beeindruckend", sagte Danske-Bank-Analyst Panu Laitinmaki. Mit einem Stellenabbau ist zu rechnen. Denn geführt werden soll ⁠der Konzern aus Finnland heraus, die TKE-Zentrale in Düsseldorf wäre damit überflüssig. Im vergangenen Jahr kamen Kone und TKE zusammen auf einen bereinigten operativen Gewinn von gut 2,7 Milliarden Euro. ‌Zwei Drittel des Umsatzes beider Fusionspartner entfällt auf das Geschäft mit der Instandhaltung und Erneuerung ⁠von 3,2 Millionen Fahrtreppen und Aufzügen, das laut Analysten besonders lukrativ ist.

Beherrscht wird Kone weiterhin von Aufsichtsratschef Antti Herlin, der als reichster Finne gilt und auch nach der Übernahme auf die Mehrheit der Stimmrechte kommt. Advent-Partner Ranjan Sen erklärte, die künftige Beteiligung des Finanzinvestors an Kone "unterstreicht, wie sehr wir von dessen langfristigem Potenzial überzeugt sind". Kone übernimmt auch den größten Teil der Milliardenschulden, die die Investoren TKE aufgeladen hatten. Für Finnland wäre es die größte Übernahme aller Zeiten. "Wir brauchen ‌mehr wachsende Unternehmen unter den größten der Welt", schrieb der finnische Premierminister Petteri Orpo auf X.

IG ⁠METALL FÜHLT SICH ÜBERGANGEN

Die Arbeitnehmervertreter bei TKE fühlen sich von dem Deal ⁠überrumpelt: Es sei "ungeheuerlich", dass der Aufsichtsrat und die Betriebsräte über die Pläne vorab nicht informiert worden seien, sagte der nordrhein-westfälische IG-Metall-Bezirksleiter Knut Giesler, der auch stellvertretender Aufsichtsratschef von TKE ist. Das sei ein Angriff auf die Mitbestimmung und die Beschäftigten. "Darauf wird es auch entsprechende Reaktionen geben", sagte Giesler. TKE erklärte, man sei im Austausch mit der IG Metall.

Der ehemalige Eigentümer Thyssenkrupp, der die Aufzugsparte 2020 für 17,2 Milliarden Euro an die beiden Investoren verkauft hatte, hält indirekt noch gut 16 Prozent an TK Elevator. Das Paket steht mit knapp einer Milliarde Euro in der Bilanz. Ob nun Thyssenkrupp zum Kone-Aktionär wird, ist offen. "Wir prüfen die genauen Implikationen auf unseren Anteil an TK Elevator", sagte ein Sprecher.

Kone setzt offenbar darauf, dass die EU anders über einen Zusammenschluss mit TKE denkt als 2020. Die Frage ist, ob die Brüsseler Wettbewerbshüter "Branchen-Champions", die sich auf dem Weltmarkt behaupten können, heute wohlwollender sehen. 2020 galten die Hürden noch als unüberwindbar. Schon damals hatte Kone um TKE gebuhlt, in einem Konsortium mit dem Finanzinvestor CVC, der das ⁠Europa-Geschäft übernehmen sollte. Im vergangenen Jahr war Alat, eine Tochter des saudi-arabischen Staatsfonds PIF, mit 15 Prozent eingestiegen, wobei TK Elevator mit 23 Milliarden Euro bewertet wurde.

(Bericht von Alexander Hübner, Anne Kauranen und Sören JeppesenMitarbeit: Essi Lehto, Christoph Steitz, Vera Dvorakova und Foo Yun Cheeredigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)