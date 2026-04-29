Kunden von Wacker Chemie ziehen Bestellungen wegen Iran-Krieg vor

München, 29. ⁠Apr (Reuters) - Der Münchner Spezialchemiekonzern Wacker Chemie hat im ersten Quartal davon profitiert, dass sich die Kunden angesichts der drohenden Lieferengpässe wegen des Iran-Kriegs rechtzeitig eindecken wollten. Vorgezogene Bestellungen vor allem im März hätten das Ergebnis gestützt, sagte ‌Vorstandschef Christian Hartel am Mittwoch. Aufgrund der Entwicklungen in der Region herrscht große Verunsicherung hinsichtlich der Robustheit der globalen Lieferketten", erklärte das ⁠Unternehmen. Der ⁠Iran hatte als Reaktion auf die Luftangriffe der USA und Israels die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten, blockiert.

Wacker hatte mit einem um 45 Prozent auf 173 Millionen Euro verbesserten operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal die Anleger überrascht. Dazu hätten - neben den vorgezogenen Orders - vor ‌allem die Kosteneinsparungen beigetragen, die Wacker im Herbst ‌beschlossen hatte. Der geplante Abbau von 1500 Stellen - zum Großteil in Deutschland - soll die Kosten um 300 Millionen Euro im Jahr senken, die Verhandlungen mit den ⁠Arbeitnehmervertretern laufen aber noch. "Bereits im laufenden Geschäftsjahr werden signifikante Einsparungen aus dem ‌Programm wirksam werden", versprach Hartel. Trotz ⁠des überraschend guten Jahresstarts bleibe Wacker aber bei der Erwartung eines Ebitda zwischen 550 und 700 Millionen Euro, weil der Auftragseingang stark schwanke.

"Die Nachfrage in vielen unserer Abnehmerbranchen ist weiterhin schwach. ‌Dazu kommen die Effekte aus dem ⁠Konflikt im Nahen Osten. Die Verwerfungen ⁠auf den Energie- und Rohstoffmärkten haben zu deutlich erhöhten Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik geführt", sagte der Vorstandschef. Die Umsatzprognose hatte Wacker aber angehoben: Das Wachstum soll nun im hohen statt im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen. "Grund hierfür ist, dass wir gestiegene Rohstoff- und Energiepreise konsequent an unsere Kunden weitergeben." In den ersten drei Monaten lag der Umsatz mit 1,41 Milliarden Euro noch fünf Prozent unter Vorjahr.

(Bericht ⁠von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)