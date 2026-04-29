Lkw-Bauer Traton rechnet mit anziehenden Geschäften - Gewinn bricht ein

(Stellt im ⁠zweiten Absatz richtig: Rendite um 0,4 Prozentpunkte gesunken)

Berlin, 29. Apr (Reuters) - Zusatzbelastungen bei der Elektromobilität und Millionenkosten für Schadenersatzklagen lassen den Gewinn bei der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton einbrechen. Das Betriebsergebnis lag nach Angaben vom Mittwoch im ersten ‌Quartal bei nur noch 60 Millionen Euro, nach 651 Millionen Euro vor Jahresfrist. Traton bezifferte die Sonderkosten auf insgesamt 521 Millionen Euro. ⁠Allein "Aufwendungen im ⁠Zusammenhang mit der Anpassung einzelner Projekte im Bereich der Elektromobilität" machten 207 Millionen Euro aus, weitere 136 Millionen Euro entfielen auf zivilrechtliche Klagen gegen Scania und MAN im Zusammenhang mit dem europäischen Lkw-Kartell. Der Rest entfällt auf Abfindungen und Kosten im Zusammenhang mit dem ‌Verkauf eines Standorts.

Um diese Einmaleffekte bereinigt, lag der ‌Gewinn mit 582 Millionen Euro um rund zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau. Traton verwies hier insbesondere auf die Zollkosten in den USA, die im ⁠Vorjahr noch nicht angefallen waren. Abgemildert worden sei der Rückgang durch Einsparungen. ‌Der Umsatz schrumpfte zugleich um vier ⁠Prozent auf 10,23 Milliarden Euro. Entsprechend sank die Rendite um 0,4 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Traton-Finanzchef Michael Jackstein sagte, sein Unternehmen begegne dem anhaltend schwierigen Marktumfeld weiterhin mit strikter Kostendisziplin.

Für ‌die kommenden Quartale zeigte sich ⁠Traton jedoch zuversichtlich und hält an ⁠seiner Prognose fest. Dabei spielte insbesondere der höhere Auftragseingang eine Rolle. Von Januar bis März gingen insgesamt Bestellungen über 87.800 Fahrzeuge der Marken MAN, Scania, International und Volkswagen Truck & Bus ein, das ist fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Traton-Chef Christian Levin verwies insbesondere auf ein besseres Geschäft mit schweren Lastwagen in den USA. "Auch die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen nimmt weiter Fahrt auf."

(Bericht von ⁠Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)