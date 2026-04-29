KNDS lässt Panzer-Deal mit Katar wegen Korruptionsverdacht prüfen

Düsseldorf, 29. ⁠Apr (Reuters) - Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS lässt ein Milliardengeschäft mit Katar aus dem Jahr 2013 wegen Korruptionsvorwürfen extern untersuchen. Der Aufsichtsrat habe externe Fachleute mit der Überprüfung beauftragt, teilte das ‌Unternehmen am Mittwoch mit. Die Untersuchung sei weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Anzeichen, dass KNDS-Mitarbeiter sich strafbar gemacht ⁠hätten, gebe ⁠es nicht. Sobald weitere Informationen vorlägen, werde sie KNDS bekanntgeben.

Das Magazin "Der Spiegel" hatte zuvor berichtet, dass das Unternehmen die Anwaltskanzlei Freshfields mit der Prüfung beauftragt habe. Der Verdacht wiegt dem Bericht zufolge so schwer, dass die Wirtschaftsprüfer ‌von PwC ihr Testat für den ‌Jahresabschluss 2025 zurückhalten. Dies überschattet den für dieses Jahr geplanten Börsengang von KNDS. Das Unternehmen erklärte dazu, es gehe davon ⁠aus, dass der Jahresabschluss im Mai vorgelegt werden könne.

Bei dem ‌Geschäft geht es um den ⁠Verkauf von 62 Leopard-2-Kampfpanzern und 24 Panzerhaubitzen 2000 an das Emirat im Jahr 2013. Der Auftrag habe dem "Spiegel" zufolge einen Wert von 1,89 Milliarden Euro gehabt. ‌Im Raum stehe der ⁠Verdacht, dass Provisionen in Millionenhöhe ⁠an eine Beratungsfirma in Katar Schmiergeldzahlungen gewesen seien. Der damalige deutsche Teil des Unternehmens firmierte noch unter dem Namen Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Reuters hatte 2013 unter Berufung auf einen Insider berichtet, KMW habe sich gegen einen französischen Konkurrenten durchgesetzt. Der Name des Konkurrenten und die Auftragssumme wurden nicht genannt.

(Bericht von Anneli Palmen und Christina Amann, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)