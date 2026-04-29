Marktturbulenzen bescheren UBS Gewinnsprung - Kapitalstreit bleibt

Drei ⁠Jahre nach der Übernahme des Rivalen Credit Suisse kommt die Schweizer Großbank UBS in Fahrt. Die vom Krieg im Nahen Osten losgetretenen Marktturbulenzen ließen die Transaktionserträge üppig sprudeln. Mit zusätzlichem Rückenwind von sinkenden Integrationskosten kletterte der Nettogewinn in den ersten drei Monaten des Jahres um 80 Prozent auf drei Milliarden Dollar. Davon sollen auch die Eigner profitieren, der weltgrößte globale Vermögensverwalter für Millionäre und Milliardäre will bei den Aktienrückkäufen aufs Tempo drücken. Überschattet wird das gute Geschäft allerdings weiterhin vom Streit mit ‌der Schweizer Regierung über die zukünftige Kapitalausstattung des Instituts.

Das Jahr habe mit einem weltweiten Wirtschaftswachstum und nachlassender Inflation begonnen, doch dann hätten die Lage im Nahen Osten und Sorgen um Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) für Verunsicherung gesorgt, erklärte Konzernchef Sergio Ermotti. "In einem zunehmend komplexen Umfeld haben wir im ⁠ersten Quartal hervorragende Ergebnisse erzielt. ⁠Damit bleiben wir auf Kurs, unsere finanziellen Ziele für 2026 zu erreichen." Bei der bereinigten Rendite auf das harte Kernkapital peilt die UBS bis Ende 2026 einen Wert von 15 Prozent an. Im ersten Quartal waren es 17 Prozent. Auch zu Beginn des zweiten Quartals sei die Kundenaktivität robust geblieben, allerdings könne die Stimmung auch rasch umschlagen.

Alle vier Divisionen verdienten im Quartal mehr, den größten Sprung verzeichnete die Investmentbank mit einem Plus von 67 Prozent. Getragen vom Geschäft mit Aktien sowie Devisen und Zinsprodukten fuhr die Handelssparte einen rekordhohen Ertrag ein. Auch den großen US-Investmentbanken hatten die starken Schwankungen an den Kapitalmärkten in ‌die Hände gespielt. Die Kursausschläge zwingen die Kunden von Investmentbanken dazu, aktiver zu handeln, ihre ‌Portfolios umzuschichten und sich gegen neue Risiken abzusichern. Die Deutsche Bank meldete am Mittwoch ebenfalls einen rekordhohen Quartalsgewinn.

Im Kerngeschäft mit Reichen und Superreichen verdiente die UBS ein Drittel mehr. Gleichzeitig sammelte die Global Wealth Management genannte Division netto 37 Milliarden Dollar an neuen Vermögenswerten ein. Im Schlüsselmarkt Amerika schaffte die UBS mit einem Zufluss von netto 5,3 ⁠Milliarden Dollar die Wende, nachdem im Vorquartal noch knapp sechs Milliarden abgezogen worden waren. Die Citibank-Analysten sprachen von einem insgesamt ermutigenden Zahlenset für den Konzern, die ‌UBS-Aktie kletterte um über fünf Prozent hoch.

Stellenabbau geht weiter

Die UBS konzentriere sich nun darauf, ⁠die Integration bis zum Jahresende weitgehend abzuschließen und wieder die Profitabilität zu erreichen, die die Bank vor der Übernahme hatte. "Dazu gehört auch, den schmerzhaftesten Teil der Integration fortzusetzen: den Stellenabbau gemäß unseren bereits kommunizierten Plänen." Der Personalbestand sank im Berichtsquartal um rund 1500 auf 101.594. Die UBS hat nie bekannt gegeben, mit wie vielen Mitarbeitern sie in Zukunft rechnet. Doch Experten zufolge rechnet sich der Zusammenschluss von zwei ‌global systemrelevanten Banken nur, wenn insgesamt zehntausende Jobs wegfallen.

Einen wichtigen Integrations-Meilenstein habe die UBS ⁠mit der Überführung der Credit-Suisse-Kunden auf die eigene Informatik-Plattform im ersten ⁠Quartal geschafft. Damit könne nun eine Reihe von Systemen schrittweise abgeschaltet werden. Dazu komme der gute Geschäftsverlauf. "Diese beiden Voraussetzungen stimmen uns zuversichtlich, dass wir das laufende Aktienrückkaufprogramm beschleunigen können", sagte Ermotti. Bisher hatte der Konzern angepeilt, im Gesamtjahr eigene Aktien im Wert von mindestens drei Milliarden Dollar zu erwerben, nun will die UBS dies schon bis Ende Juli schaffen.

Wie viel die Bank mittel- und langfristig in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschüttet, hängt auch davon ab, wie streng die neuen Kapitalvorgaben in der Schweiz ausfallen. Um einen Kollaps wie bei der Credit Suisse zu verhindern, will die Regierung als Teil eines Maßnahmenpakets die Kapitalanforderungen für die einzige verbliebene Großbank des Landes um 20 Milliarden Dollar hochschrauben. Die UBS lehnt den Vorschlag entschieden ab. "Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass als Leitprinzip international abgestimmte Regeln gelten sollten, die es uns erlauben, als Bank mit Sitz in der Schweiz wettbewerbsfähig zu ⁠bleiben." Er hoffe, dass das Parlament das Regierungspaket anpasse. "Wir werden keine voreiligen Schlüsse ziehen oder Entscheidungen treffen, die in irgendeiner Weise strategische Auswirkungen haben, bevor das endgültige Ergebnis vorliegt."