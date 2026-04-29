Mercedes-Benz: China-Absatz hat Tiefpunkt hinter sich

Frankfurt, ⁠29. Apr (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz erwartet keine weitere Verschärfung seiner Absatzkrise in China in diesem ‌Jahr. Das erste Quartal sei das schwächste gewesen, sagte Finanzchef Harald ⁠Wilhelm ⁠am Mittwoch. Der Markt bleibe aber hart umkämpft, im Gesamtjahr gehe Mercedes weiter von einem niedrigeren Pkw-Absatz als 2025 ‌aus. Die Verkäufe waren ‌im ersten Quartal um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken.

Die ⁠höheren US-Importzölle sollen die Rendite im ‌Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars ⁠in diesem Jahr um rund 150 Basispunkte belasten. Der Autobauer hat Wilhelm zufolge im ‌ersten ⁠Quartal eine Erstattung von ⁠Zöllen erhalten, was ein höchstrichterliches Urteil gegen die Zollanordnungen von US-Präsident Donald Trump ermöglicht hatte. Eine konkrete Zahl nannte der Finanzchef nicht.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)