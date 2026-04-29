Mercedes-Benz: China-Absatz hat Tiefpunkt hinter sich
Frankfurt, 29. Apr (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz erwartet keine weitere Verschärfung seiner Absatzkrise in China in diesem Jahr. Das erste Quartal sei das schwächste gewesen, sagte Finanzchef Harald Wilhelm am Mittwoch. Der Markt bleibe aber hart umkämpft, im Gesamtjahr gehe Mercedes weiter von einem niedrigeren Pkw-Absatz als 2025 aus. Die Verkäufe waren im ersten Quartal um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken.
Die höheren US-Importzölle sollen die Rendite im Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars in diesem Jahr um rund 150 Basispunkte belasten. Der Autobauer hat Wilhelm zufolge im ersten Quartal eine Erstattung von Zöllen erhalten, was ein höchstrichterliches Urteil gegen die Zollanordnungen von US-Präsident Donald Trump ermöglicht hatte. Eine konkrete Zahl nannte der Finanzchef nicht.
(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)
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