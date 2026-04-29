Merz: Müssen maritime Wirtschaft schleunigst schützen

Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz fordert einen schnellen Ausbau von Deutschlands Fähigkeiten zum Schutz der maritimen Wirtschaft. "Es gibt hier eine Dringlichkeit, die wir bisher nicht gekannt haben und die unser Regierungshandeln jetzt anleitet", sagte Merz ‌am Mittwoch auf der maritimen Konferenz der Bundesregierung in Emden. Als Beispiele nannte er den Schutz der Seewege und Gewässer genauso wie ⁠den Schutz ⁠von Offshore-Windparks, Unterwasserpipelines und Datenkabeln. Hintergrund ist die empfundene Bedrohung vor allem durch Russland in der Nord- und Ostsee. Merz verwies auf die russische Schattenflotte mit Öltankern sowie Sabotageversuche.

Deutschland habe gute Voraussetzungen, von diesem Ausbau selbst zu profitieren, zumal die deutsche Rüstungsindustrie gerade ‌im Bereich der maritimen Sicherheit Weltspitze sei. "Wir ‌hoffen auch, dass wir das Fregattenprojekt F126 unter deutscher Führung ebenfalls zum erfolgreichen Abschluss bringen können", sagte er. Bei der Fregatte F126 gibt es ⁠erhebliche Verzögerungen mit Blick auf den niederländischen Hauptauftragnehmer Damen. Das Verteidigungsministerium ‌verhandelte daher über einen Wechsel des ⁠Generalunternehmers zur deutschen Lürssen-Werft (NVL). Merz verwies zudem auf den Ausbau der Infrastruktur. So würden 1,3 Milliarden Euro für den Ausbau der militärischen Hafenstruktur in Bremerhaven aufgewendet, sagte er.

Deutschlands Wohlstand ‌als Handelsnation hänge an der Schifffahrt ⁠und der uneingeschränkten Nutzung globaler ⁠Seewege. "Maritime Sicherheit ist überhaupt die Voraussetzung für eine erfolgreiche Volkswirtschaft. Dieser Verschränkung von wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Arbeit, dieser Verschränkung müssen wir uns neu bewusst werden", forderte der Kanzler. Deutsche Reeder betrieben die drittgrößte Handelsflotte der Welt, sagte er. Der Verband deutscher Reeder spricht dagegen von der siebtgrößten Handelsflotte weltweit. Merz setzte sich auch für die weitere Ausbaggerung von Ems und Weser ein.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)