Merz will auch über europäischen Atomschirm reden

Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz will die Abhängigkeit von den USA abbauen und dabei auch über einen atomaren Selbstschutz der Europäer reden. Auf die Frage, ob er auch Gespräche über einen europäischen Nuklearschirm wolle, sagte Merz ‌in einem am Mittwoch veröffentlichten "Spiegel"-Interview: "Auch darüber. Über alles, was es für ein sicheres Europa braucht." Hintergrund sind Überlegungen, wie man den ⁠Schutz ⁠der EU und Europas verstärkt zusammen mit den Atommächten Frankreich und Großbritannien organisieren kann. Bisher befinden sich die europäischen Nato-Länder unter dem atomaren Schutzschirm der Supermacht USA. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump gibt es aber Zweifel, ob Washington die Europäer etwa ‌in einem Konflikt mit Russland wirklich ‌schützen würde.

Merz räumte ein, dass sich die transatlantischen Beziehungen stark veränderten. "Es gibt eine gegenseitige Entfremdung, aber auch den Wunsch aus Amerika, nicht mehr uneingeschränkt ⁠für Europas Sicherheit zur Verfügung zu stehen", sagte er. Umgekehrt bestehe ‌in Europa der Wunsch, nicht ⁠mehr vollständig abhängig von den USA zu sein. Er versuche als Kanzler, für einen transatlantischen Zusammenhalt zu sorgen. Er tue dies im Selbstbewusstsein, dass allein die EU 100 Millionen Einwohner ‌mehr als die USA habe.

Er ⁠versuche, mit Trump ein gutes ⁠Verhältnis aufrechtzuerhalten, auch wenn er ihm gesagt habe, dass er den Irankrieg für falsch halte. "Bis jetzt gelingt das auch", sagte der Kanzler. Nach heftiger Kritik an der Planlosigkeit der USA im Iran-Krieg hatte Trump Merz allerdings am Dienstag vorgeworfen, dieser wolle, dass der Iran eine Atomwaffe besitze. "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", hatte Trump auf seiner Plattform "Truth Social" geschrieben.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)