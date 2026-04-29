Messerangriff in jüdischem Viertel in London - Starmer besorgt

London, 29. ⁠Apr (Reuters) - In London sind bei einem Messerangriff in einem jüdisch geprägten Viertel zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei habe einen Verdächtigen festgenommen, teilte die jüdische Organisation Shomrim am Mittwoch mit. Demnach war ein Mann im ‌Stadtteil Golders Green im Norden der britischen Hauptstadt mit einem Messer unterwegs und versuchte, jüdische Passanten anzugreifen. Sicherheitskräfte von Shomrim hätten ihn ⁠zunächst festgehalten, ⁠bevor die Polizei ihn mit einem Elektroschocker überwältigt habe. Die beiden Opfer würden medizinisch versorgt. Die Londoner Polizei äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Der britische Premierminister Keir Starmer nannte die Tat "zutiefst besorgniserregend". Man müsse alles tun, um die polizeilichen Ermittlungen zu unterstützen und ‌derartigen Straftaten entschlossen entgegenzutreten, sagte er im ‌Londoner Unterhaus. Die Tat ereignete sich vor dem Hintergrund einer Serie antisemitischer Angriffe in London. Im vergangenen Monat nahm die Polizei im Zusammenhang mit ⁠Attacken auf jüdische Einrichtungen mehr als zwei Dutzend Personen fest.

Dabei ging es ‌unter anderem um in Brand ⁠gesetzte Krankenwagen und versuchte Brandanschläge auf Synagogen. Die Ermittler prüfen mögliche Verbindungen in den Iran. Die pro-iranische Gruppierung Harakat Ashab al-Jamin al-Islamija hatte sich in den sozialen Medien zu einigen der ‌jüngsten Taten bekannt. Britische Behörden ⁠hatten zuletzt davor gewarnt, dass der ⁠Iran versuche, kriminelle Handlanger für feindselige Aktivitäten im Vereinigten Königreich zu nutzen.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen ist die Zahl antisemitischer Vorfälle in Großbritannien stark gestiegen. Der schwerste Übergriff im vergangenen Jahr war ein Anschlag in Manchester, bei dem am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zwei Gläubige getötet wurden. Verschärft hat sich die ⁠Lage durch die US-israelischen Angriffe auf den Iran.

(Bericht von Sarah Young, Sam TobinBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)