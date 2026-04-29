Microsoft punktet mit Cloud-Wachstum - Aktie nachbörslich schwächer

Der Softwarekonzern Microsoft hat am Mittwochabend Zahlen zum ersten Quartal 2026 vorgelegt. Dabei übertraf Microsoft die Erwartungen klar. Insgesamt erlöste der Konzern in den ersten drei Monaten des Jahres 82,9 Milliarden Dollar. Davon blieben je Aktie 4,27 Dollar Gewinn. Besonders erfreulich: Das Wachstum der Cloud-Sparte Azure zum Vorjahr lag mit 39 Prozent ebenfalls über den Erwartungen.

Analysten hatten mit Umsätzen von 81,3 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 4,06 Dollar je Aktie gerechnet. Im Vorjahresquartal blieben von Erlösen von 70,1 Milliarden Dollar 3,46 Dollar Profit je Aktie.

Im nachbörslichen Handel zog die Aktie zunächst an, rutschte dann aber wieder ins Minus. Im regulären Handel noch hatte der Kurs rund ein Prozent eingebüßt. Von alten Rekordhöhen ist das Papier mit einem Kurs von 436 Dollar weit entfernt.

Microsoft hat eines der schwächsten Quartale der vergangenen Jahre hinter sich, zumindest gemessen am Aktienkurs. Nach einem Rekordhoch von 555 Dollar im Sommer 2025 fiel die Aktie zeitweise bis auf 356 Dollar zurück. Auf Jahressicht notiert die Aktie mit 11,2 Prozent im Minus, nur Tesla hat damit aus der Gruppe der „Magnificent Seven“ in den ersten vier Monaten 2026 schlechter abgeschnitten.

Was den Microsoft-Kurs belastet, ist die Skepsis um die langfristige Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen. Zusätzliche Zweifel unter Investoren schürt die Abhängigkeit von OpenAI, dem Anbieter des KI-Bots ChatGPT – sollte das Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, wackeln damit auch künftige Umsätze in Milliardenhöhe bei Microsoft.

Auch mit der hauseigenen KI „Copilot“ überzeugt Microsoft den Markt wenig. Zwar hat der Konzern hunderte Millionen Kunden für seine Bürosoftware, konnte bei diesem Kundenstamm mit seinen KI-Produkten bislang aber kaum punkten.

Welche Kennzahlen bei KI-Konzernen für den weiteren Kursverlauf entscheidend sind, haben wir an dieser Stelle für dich aufgeschrieben: