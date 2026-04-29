Minus sechs Prozent: Meta-Aktie stürzt nach Zahlen ab

Meta hat am Mittwochabend Zahlen zum ersten Quartal 2026 vorgelegt. Dabei schlug sich der Tech-Konzern relativ gut. So blieben je Aktie 10,44 US-Dollar Gewinn, fast vier Dollar je Anteil mehr als erwartet. Auch der Umsatz fiel mit 56,4 Milliarden Dollar höher aus als erwartet.

Die Erwartungen der Wall Street hatten bei Umsätzen von 55,5 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 6,82 US-Dollar je Aktie gelegen. Im gleichen Quartal 2025 hatte Meta je Aktie einen Gewinn von 6,43 Dollar erwirtschaftet. Die Umsätze hatten damals bei 42,3 Milliarden Dollar gelegen. Allerdings schockierte Meta den Markt bei den Investitionen.

So investierte Meta im ersten Quartal nur 19,8 Milliarden statt den erhofften 27,6 Milliarden Dollar. Außerdem will die Facebook-Mutter in diesem Jahr bis zu 145 Milliarden Dollar investieren und damit weitaus mehr als zu Jahresbeginn geplant. Im Januar hatten unerwartet hohe geplante Investments bei Alphabet und Amazon die Händler ebenso schockiert. Daher stürzte die Meta-Aktie im nachbörslichen Handel um rund sechs Prozent auf 629 Dollar ab.

Mit einem bisherigen Jahreskurszuwachs von nur 1,7 Prozent hat sich die Meta-Aktie nur mittelmäßig geschlagen, verglichen mit dem Rest der „Magnificent Seven“. Zudem tendiert die Aktie seit August 2025 leicht nach unten.

Anders als bei Amazon oder Alphabet zeichnet sich bei Meta noch deutlich weniger ab, wie der Konzern den KI-Boom monetarisieren kann. Zwar erklärte Konzernchef Mark Zuckerberg schon im vorigen Frühjahr, dass es eine Milliarde Nutzer der „Meta AI“ gebe – doch ob es sich um eine vorsätzliche Nutzung oder nur um zufällige Berührungen mit den Diensten auf Metas sozialen Netzwerken handelt, wurde dabei nicht klar. Entsprechend skeptisch blickte der Markt zuletzt auf Meta.

Welche Kennzahlen bei KI-Konzernen für den weiteren Kursverlauf entscheidend sind, haben wir an dieser Stelle für dich aufgeschrieben: