Mutmaßlicher russischer Spion in Berlin festgenommen

Berlin, ⁠29. Apr (Reuters) - Wegen mutmaßlicher Spionage für Russland hat die Bundesanwaltschaft einen kasachischen Staatsangehörigen in Berlin festnehmen lassen. Der Beschuldigte Sergej K. ‌sei dringend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein, teilte die Karlsruher ⁠Behörde ⁠am Mittwoch mit. Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) hätten den Mann am Dienstag festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Er soll seinem russischen Führungsoffizier unter anderem Informationen über die ‌deutsche Militärhilfe für die Ukraine ‌sowie über Rüstungsunternehmen geliefert haben, die Drohnen und Roboter entwickeln.

Den Ermittlern zufolge stand der ⁠Kasache spätestens seit Mai 2025 in ständigem ‌Kontakt zum russischen Geheimdienst. ⁠Neben den Informationen zur Rüstungsindustrie habe er wiederholt Fotos von öffentlichen Gebäuden in Berlin und von militärischen Konvois ‌auf Autobahnen weitergeleitet, ⁠darunter von dem eines ⁠Nato-Staates. Darüber hinaus soll der Beschuldigte seinen Kontaktmann über mögliche Sabotageziele in Deutschland informiert und angeboten haben, weitere Personen für eine entsprechende Gruppierung zu rekrutieren. Sergej K. sollte noch am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) vorgeführt werden, der über ⁠die Untersuchungshaft entscheidet.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Myria MildenbergerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)