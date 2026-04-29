Neue Modelle sollen Mercedes ab dem Sommer aus der Krise holen

Lichtblick ⁠für Mercedes-Benz: Der Stuttgarter Autobauer setzt nach einem schwachen Jahresauftakt mit neuen Modellen auf eine leichte Erholung im Lauf des Jahres. "Die starke Nachfrage nach unseren neuen Produkten und die gut gefüllten Auftragsbücher bilden eine solide Grundlage für mehr Dynamik im zweiten Halbjahr", erklärte Finanzchef Harald Wilhelm am Mittwoch zur Vorlage der Quartalsbilanz. Der Markt in China bleibt wegen des knallharten Wettbewerbs aber eine Achillesferse. Und mit dem Iran-Krieg komme über steigende Energie- und Rohstoffkosten ein weiterer ‌Risikofaktor hinzu. Die Jahresprognose eines deutlich höheren Betriebsgewinns basiere unter anderem auf der Annahme, dass der Konflikt bald gelöst werde, sagte Wilhelm.

Der operative Gewinnrückgang im ersten Quartal um 17 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro fiel wie vom Unternehmen erwartet aus. Der Jahresauftakt sei von Zöllen, geopolitischer ⁠Unsicherheit und anhaltend intensivem ⁠Wettbewerb in China geprägt gewesen, erläuterte der Finanzvorstand. Der Dax-Konzern übertraf aber die pessimistischeren Prognosen von Analysten, die im Schnitt mit einem Einbruch um fast 29 Prozent gerechnet hatten. Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research schrieb, es sei "ein guter Start in ein sehr kompliziertes Jahr" für die Marke mit dem Stern. Die Aktie legte zeitweise um 1,5 Prozent zu.

Mehr als 40 neue Modelle bis 2027

Der Umsatz schrumpfte leicht um fünf Prozent auf 31,6 Milliarden Euro (Prognose: 31,8 Milliarden Euro). Im Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars sackte die Rendite um rund drei Prozentpunkte auf 4,1 Prozent ab, da sich das ‌operative Ergebnis fast halbierte. Analysten hatten nur das untere Ende der für 2026 angepeilten Margenspanne ‌von drei bis fünf Prozent erwartet. In China war der Pkw-Absatz zum Jahresauftakt um rund ein Viertel eingebrochen. Der Absatz habe im ersten Quartal den Tiefpunkt erreicht, sagte Wilhelm. Mercedes-Chef Ola Källenius erklärte kürzlich auf der Automesse in Peking, das Geschäft am größten Automarkt der Welt bleibe schwierig. Die kleinere Van-Sparte hingegen hielt ⁠ihre hohe Profitabilität mit zehn Prozent Marge, die Finanzsparte legte kräftig zu.

Ein Ende der Durststrecke ist aufgrund der ins Rollen kommenden Modelloffensive, die vom Einstiegsmodell ‌CLA bis zur erneuerten S-Klasse reicht, nach drei schwachen Jahren in Sicht. ⁠Von 2025 bis 2027 bringt die Marke mit dem Stern mehr als 40 neue Modelle auf die Straße. Der Auftragseingang für die neuen E-Autos CLA, GLC und GLB habe sich in Europa mehr als verdoppelt. In China tun sich die Schwaben unterdessen weiterhin schwer, gegen die günstigeren chinesischen Anbieter anzukommen, hoffen aber jetzt mit den E-Versionen der Volumenmodelle C-Klasse und dem SUV GLC zu punkten. ‌Derzeit sei ein positiver Effekt der mit dem Iran-Krieg stark gestiegenen Spritpreise auf ⁠die Nachfrage nach Elektroautos zu beobachten, sagte Wilhelm. Ob das ⁠anhalte, sei genauso schwierig vorherzusagen wie die Dauer des Krieges und die Entwicklung der Ölpreise.

Kosten im Zaum halten

Trotz des Gewinnrückgangs sei das Unternehmen auf Kurs zum prognostizierten deutlich höheren operativen Konzernergebnis. Einen Anstieg um mehr als 15 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahr, als sich der Gewinn halbierte, soll der Wegfall hoher, vom Abbau Tausender Stellen verursachter Restrukturierungskosten ermöglichen. Die Kosten für den Stellenabbau in Deutschland außerhalb der Produktion hatten sich 2025 auf 1,6 Milliarden Euro belaufen. Im ersten Quartal floss eine Milliarde Euro für Abfindungen ab, weil das Gros der Beschäftigten um den Jahreswechsel Mercedes verließ. Eine Zahl nannte Wilhelm nicht, sie dürfte jedoch zwischen 5000 und 6000 liegen. Das Programm sei jetzt abgeschlossen und werde die Personalkosten senken.

Die auf 15 Prozent erhöhten US-Importzölle belasten weiter. Die Marge bei Pkw werde dadurch um rund 1,5 Prozentpunkte geschmälert. Ausgehend von einem ⁠unveränderten Umsatz kostet das die Schwaben erneut fast anderthalb Milliarden Euro Gewinn. Da fällt die beantragte Rückerstattung, die nach einem höchstrichterlichen Urteil in den USA zu erwarten ist, mit gut 100 Millionen Euro kaum ins Gewicht.