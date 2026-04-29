Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP

Seitdem Bitcoin im Oktober 2025 bei einem Kurswert von 126.000 Dollar das letzte Zyklus-Hoch erreicht hat, musste die Kryptowährung um etwa 50 Prozent nachgeben und ist in den nächsten Bärenmarkt übergegangen. Wichtige langfristige charttechnische Indikatoren wie der Bruch des 200-Tage-Trends signalisieren das ebenso wie das Verhalten der Privatanleger, die seitdem im großen Stil aus dem Markt ausgestiegen sind.

Im Hintergrund läuft die institutionelle Adaption weiter an

Während der Fokus sich zunehmend auf die wachsende geopolitische Unsicherheit richtet, hat das Interesse der Allgemeinheit am Krypto-Sektor stark abgenommen. Das gilt jedoch nicht für den institutionellen Bereich, denn auch wenn die Zuflüsse in den Krypto-Sektor insgesamt in ihrer Dynamik nachgelassen haben, akkumulieren große Investoren weiterhin Bitcoin.

Auch auf der Infrastruktur-Ebene setzt sich die Adaption von Bitcoin an den globalen Finanzmärkten weiter fort. Neue regulierte Finanzprodukte erleichtern den Zugang zu Bitcoin für traditionelle Investoren, während Regierungen wie die USA oder die EU klare regulatorische Rahmenbedingungen für den Krypto-Markt schaffen, deren Fehlen viele defensive Marktteilnehmer bisher von einem Engagement in Krypto abgehalten haben, auch wenn das grundsätzliche Interesse an Bitcoin als Wertspeicher und alternativem Netzwerk vorhanden ist.

Den zyklischen Charakter von Bitcoin als Hebel nutzen

Die Volatilität von Bitcoin mag für viele Investoren immer noch abschreckend wirken und erweckt mitunter den Eindruck, dass Bitcoin sich von seinen bärischen Phasen nicht mehr erholen kann, doch ein genauer Blick auf die langfristige Entwicklung offenbart den zyklischen Charakter, dem Bitcoin folgt.

Ein zentraler Treiber dieser Zyklen ist die globale Liquidität. Bitcoin reagiert sensibel auf geldpolitische Rahmenbedingungen und entwickelt sich häufig im Gleichklang mit der verfügbaren Geldmenge an den Finanzmärkten. Lockerungsphasen, in denen Zentralbanken die Märkte mit Liquidität versorgen, gehen oft mit steigenden Kursen einher. Umgekehrt führen restriktivere Phasen, steigende Zinsen und eine rückläufige Liquidität regelmäßig zu Korrekturen – wie sie aktuell zu beobachten sind.

Hinzu kommt der bekannte Vierjahres-Zyklus, der eng mit den sogenannten Halvings verknüpft ist – also der periodischen Halbierung der neu geschaffenen Bitcoin-Einheiten. Historisch betrachtet folgte auf diese Angebotsverknappung jeweils eine Phase steigender Preise, die in einem neuen Allzeithoch gipfelte, bevor eine ausgeprägte Korrektur einsetzte. Diese Abfolge aus Akkumulation, Aufschwung, Übertreibung und anschließender Bereinigung hat sich in der Vergangenheit mehrfach wiederholt.

Gerade diese Bereinigungsphasen – also Bärenmärkte – haben sich rückblickend häufig als besonders interessante Einstiegszeitpunkte erwiesen. Während die Kurse deutlich unter ihren vorherigen Höchstständen liegen und die Marktstimmung von Skepsis geprägt ist, ergeben sich für langfristig orientierte Investoren potenziell attraktivere Durchschnittseinstiegskurse als in späten Phasen eines Bullenmarktes.

Warum die meisten Anleger genau dann falsch handeln

Ein wesentlicher Grund, warum viele Investoren diese Chancen dennoch nicht nutzen, liegt in der Psychologie. Finanzmärkte werden nicht nur von Fundamentaldaten bestimmt, sondern in hohem Maße auch vom Verhalten der Marktteilnehmer.

Typischerweise zeigt sich dabei ein wiederkehrendes Muster: In Phasen stark steigender Kurse dominiert Euphorie. Anleger fürchten, Chancen zu verpassen, und steigen oft erst dann ein, wenn ein Großteil der Aufwärtsbewegung bereits stattgefunden hat. Im Gegenzug führt eine anhaltende Korrektur zu Unsicherheit und Angst. Negative Schlagzeilen verstärken diesen Effekt zusätzlich, sodass viele Marktteilnehmer ihre Positionen genau dann verkaufen, wenn die Kurse bereits deutlich gefallen sind.

Zwei zentrale Konzepte aus der Behavioral Finance spielen hier eine Rolle: der Herdentrieb und die Verlustaversion. Anleger orientieren sich häufig am Verhalten der Masse und gewichten Verluste emotional stärker als Gewinne. Das führt dazu, dass rationale Entscheidungen in volatilen Marktphasen zunehmend in den Hintergrund treten.

Genau hier setzt antizyklisches Investieren an. Statt der vorherrschenden Marktstimmung zu folgen, basiert dieser Ansatz darauf, bewusst gegen den Trend zu agieren – also dann zu kaufen, wenn die Stimmung negativ ist, und vorsichtig zu werden, wenn die Euphorie überhandnimmt.

Antizyklisch investieren & Dollar-Cost-Averaging als bewährtes Mittel für Bitcoin

Eine Möglichkeit, diesen Ansatz strukturiert umzusetzen, ist das sogenannte Cost-Averaging. Dabei investieren Anleger regelmäßig feste Beträge in einen Vermögenswert – unabhängig vom aktuellen Kursniveau.

Der Vorteil dieser Strategie liegt in der Glättung des Einstiegspreises. In Phasen fallender Kurse erwerben Investoren automatisch mehr Einheiten für denselben Betrag, während in steigenden Märkten entsprechend weniger gekauft wird. Über einen längeren Zeitraum ergibt sich so ein Durchschnittspreis, der weniger stark von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflusst wird.

Gerade in volatilen Märkten wie Bitcoin kann dieser Ansatz helfen, das Risiko von Fehlentscheidungen zu reduzieren, die durch kurzfristige Emotionen getrieben sind. Anstatt zu versuchen, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden – was selbst für professionelle Marktteilnehmer kaum möglich ist – steht die konsequente und disziplinierte Umsetzung einer langfristigen Strategie im Vordergrund.

Bärenmärkte bieten in diesem Kontext ein besonders geeignetes Umfeld. Die Kombination aus niedrigeren Kursniveaus und erhöhter Unsicherheit ermöglicht es Investoren, über einen längeren Zeitraum hinweg Positionen aufzubauen, ohne unter dem Druck steigender Preise zu stehen.

Zugang zu Bitcoin: Direktkauf vs. regulierte Produkte

Wer in Bitcoin investieren möchte, steht grundsätzlich vor der Wahl zwischen einem Direktkauf und dem Zugang über regulierte Finanzprodukte.

Beim Direktkauf erwerben Anleger Bitcoin über Kryptobörsen und verwahren diese anschließend in digitalen Wallets. Dieses Vorgehen bietet zwar ein hohes Maß an Kontrolle, bringt jedoch auch technische Anforderungen und Verantwortung mit sich. Die sichere Aufbewahrung der privaten Schlüssel ist entscheidend – ein Verlust kann dazu führen, dass die Vermögenswerte unwiederbringlich verloren sind.

Zudem stellen Sicherheitsaspekte und der Umgang mit verschiedenen Plattformen für viele Anleger eine Hürde dar. Gerade Investoren, die aus der klassischen Finanzwelt kommen, bevorzugen häufig Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Depotstrukturen integrieren lassen. Für viele Anleger kann daher ein regulierter Zugang eine Alternative darstellen.

Der WisdomTree Physical Bitcoin ETP macht ein Investment in Bitcoin einfach wie nie

Für Anleger, die einen strukturierten und zugleich regulierten Zugang zu Bitcoin suchen, kann ein börsengehandeltes Produkt wie der WisdomTree Physical Bitcoin ETP eine mögliche Option darstellen. Dabei handelt es sich um ein physisch besichertes Exchange Traded Product, bei dem jeder Anteil einen entsprechenden Anspruch auf Bitcoin repräsentiert. Die zugrunde liegenden Bestände werden professionell in sogenannter Cold Storage verwahrt, also offline und damit besonders sicher.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der einfachen Handelbarkeit: Der WisdomTree Physical Bitcoin ETP kann wie eine Aktie über klassische Wertpapierdepots gekauft und verkauft werden. Damit entfällt die Notwendigkeit, sich mit Wallets, Private Keys oder technischen Sicherheitsaspekten auseinanderzusetzen. Gleichzeitig profitieren Anleger von einer etablierten ETP-Struktur, die sich nahtlos in bestehende Portfolio- und Verwaltungsprozesse integrieren lässt.

Wie bei allen Krypto-Investments bestehen jedoch auch hier Risiken. Der Wert des Produkts ist direkt an die Preisentwicklung von Bitcoin gekoppelt und kann entsprechend schwanken. Anlageentscheidungen sollten daher stets im Kontext der individuellen Risikobereitschaft getroffen werden.

Name Emittent WisdomTree WKN A3GKGK ISIN GB00BJYDH287 Lfd. Kosten 0,15 Prozent AUM zum 31.03.2026 579,67 Millionen Euro Auflagedatum 28.11.2019

Jetzt vom Bärenmarkt profitieren

Bitcoin-Bärenmärkte sind für viele Anleger eine herausfordernde Phase – historisch betrachtet jedoch auch ein Umfeld, in dem langfristig orientierte Investoren interessante Einstiegsmöglichkeiten identifizieren konnten. Entscheidend ist dabei weniger das perfekte Timing als vielmehr eine klare Strategie und ein disziplinierter Ansatz, etwa über antizyklisches Investieren oder regelmäßige Käufe.

Gleichzeitig spielt der Zugang zum Markt eine zentrale Rolle. Während der Direktkauf von Bitcoin mit technischen Anforderungen verbunden ist, können regulierte Produkte wie der WisdomTree Physical Bitcoin ETP eine alternative Möglichkeit darstellen, um an der Kursentwicklung zu partizipieren.

Wer langfristig denkt und die Risiken entsprechend einordnet, könnte daher gerade in schwächeren Marktphasen potenziell attraktive Chancen finden – vorausgesetzt, das Investment passt zur individuellen finanziellen Situation und Risikostruktur.

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