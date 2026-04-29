Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH

29.04.2026 / 11:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Mutares SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A2NB650

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      29.04.2026
     Kursziel:                  EUR 49,00 (bislang: EUR 48,40)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Von hohem Niveau aus weiter aufwärts

Die ausgegebene Management-Guidance wurde im vergangenen Geschäftsjahr 2025
erfüllt. Zudem wurden Unternehmen mit einem kumulierten Jahresumsatz von
rund EUR 2,5 Mrd. erworben - darunter der IPO-Kandidat Magirus als Plattform
im Bereich einsatzkritischer Spezialfahrzeuge - und die internationale
Expansion - unter anderem in China und Nordamerika - vorangetrieben. Für das
laufende Geschäftsjahr 2026e erwartet Mutares einen Konzernumsatz zwischen
EUR 7,9 und 9,1 Mrd. und für die Holding einen Jahresüberschuss zwischen EUR
165 und 200 Mio. Die Exit-Aktivitäten sollen deutlich über dem
Vorjahresniveau von rund EUR 230 Mio. liegen. Wir errechnen aus unserem
proprietären Sum-of-the-Parts-Modell ein Kursziel von EUR 49,00 (bislang:
EUR 48,40) je Aktie und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der
Mutares.

Das Geschäftsjahr 2025 war mit 17 abgeschlossenen Akquisitionen in allen
vier Segmenten erneut von hoher Transaktionsaktivität geprägt. Darüber
hinaus wurden für zwei weitere Akquisitionen Vereinbarungen unterzeichnet,
bei denen der Vollzug der Transaktion zum Abschlussstichtag jeweils noch
ausstand. Aus den Akquisitionen ergaben sich Bargain-Purchase-Erträge in
Höhe von EUR 730,8 Mio. (Vj.: EUR 268,9 Mio.). Gleichzeitig hat Mutares im
Geschäftsjahr 2025 neun Portfoliounternehmen verkauft, darunter die
Beteiligung an Stey Motors, mit einem Bruttoerlös von über EUR 170 Mio. die
erfolgreichste Investition in der bisherigen Unternehmensgeschichte. In
Summe entstanden daraus Erträge aus Entkonsolidierungen in Höhe von EUR
161,3 Mio. (Vj.: EUR 70,4 Mio., +129,1% YoY). In Verbindung mit
Restrukturierungs- und sonstigen Einmalaufwendungen in Höhe von EUR 185,6
Mio. (Vj.: EUR 136,9 Mio.) lag das adjustierte EBITDA im Geschäftsjahr 2025
bei EUR -31,2 Mio. (Vj.: EUR -85,4 Mio.).



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee04059c85ef652ebe36ead8311a4916

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=81957e2e-43af-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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