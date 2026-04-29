Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH 29.04.2026 / 11:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA ISIN: DE000A2NB650 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 29.04.2026 Kursziel: EUR 49,00 (bislang: EUR 48,40) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Von hohem Niveau aus weiter aufwärts Die ausgegebene Management-Guidance wurde im vergangenen Geschäftsjahr 2025 erfüllt. Zudem wurden Unternehmen mit einem kumulierten Jahresumsatz von rund EUR 2,5 Mrd. erworben - darunter der IPO-Kandidat Magirus als Plattform im Bereich einsatzkritischer Spezialfahrzeuge - und die internationale Expansion - unter anderem in China und Nordamerika - vorangetrieben. Für das laufende Geschäftsjahr 2026e erwartet Mutares einen Konzernumsatz zwischen EUR 7,9 und 9,1 Mrd. und für die Holding einen Jahresüberschuss zwischen EUR 165 und 200 Mio. Die Exit-Aktivitäten sollen deutlich über dem Vorjahresniveau von rund EUR 230 Mio. liegen. Wir errechnen aus unserem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell ein Kursziel von EUR 49,00 (bislang: EUR 48,40) je Aktie und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Mutares. Das Geschäftsjahr 2025 war mit 17 abgeschlossenen Akquisitionen in allen vier Segmenten erneut von hoher Transaktionsaktivität geprägt. Darüber hinaus wurden für zwei weitere Akquisitionen Vereinbarungen unterzeichnet, bei denen der Vollzug der Transaktion zum Abschlussstichtag jeweils noch ausstand. Aus den Akquisitionen ergaben sich Bargain-Purchase-Erträge in Höhe von EUR 730,8 Mio. (Vj.: EUR 268,9 Mio.). Gleichzeitig hat Mutares im Geschäftsjahr 2025 neun Portfoliounternehmen verkauft, darunter die Beteiligung an Stey Motors, mit einem Bruttoerlös von über EUR 170 Mio. die erfolgreichste Investition in der bisherigen Unternehmensgeschichte. In Summe entstanden daraus Erträge aus Entkonsolidierungen in Höhe von EUR 161,3 Mio. (Vj.: EUR 70,4 Mio., +129,1% YoY). In Verbindung mit Restrukturierungs- und sonstigen Einmalaufwendungen in Höhe von EUR 185,6 Mio. (Vj.: EUR 136,9 Mio.) lag das adjustierte EBITDA im Geschäftsjahr 2025 bei EUR -31,2 Mio. (Vj.: EUR -85,4 Mio.). Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee04059c85ef652ebe36ead8311a4916 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=81957e2e-43af-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2317864 29.04.2026 CET/CEST °