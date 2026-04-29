Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG 29.04.2026 / 14:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.04.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Rohertragsmarge als zentrales Thema - GB bestätigt Sondercharakter der Belastungen Der am 28.04. veröffentlichte Geschäftsbericht 2025 bestätigt im Wesentlichen die bereits kommunizierten Eckdaten, lieferte aber wichtige Zusatzinformationen zu Segmentergebnissen, Cashflow und den Ursachen der Margenbelastung. [Tabelle] Ergebnisüberblick: Umsatz (37,1 Mio. EUR) und EBITDA (2,4 Mio. EUR) entsprechen den Vorabveröffentlichungen. Die Rohertragsmarge (gerechnet auf den Umsatz) lag mit 45,4% deutlich unter Vorjahr (50,5%). Auf Segmentebene zeigt sich eine Zweiteilung: Das nationale Geschäft erzielte ein EBITDA von 5,3 Mio. EUR (Vj. 7,0 Mio. EUR) bei leicht rückläufigem Umsatz (-1,3%). Das Internationale Segment wuchs umsatzseitig um 16% yoy auf 17,7 Mio. EUR, wurde jedoch durch Anlaufkosten des schwedischen Markteintritts von rund 0,8 Mio. EUR auf ein EBITDA von 1,7 Mio. EUR (Vj. 2,0 Mio. EUR) gedrückt. Qualitative Einordnung: Das Management benennt drei klar abgrenzbare Belastungsfaktoren der Rohertragsmarge: (1) gestiegene Agenturrückvergütungen, deren Verbindlichkeiten bilanziell auf 4,4 Mio. EUR (Vj. 2,9 Mio. EUR) anstiegen, (2) erhöhte Betriebskosten der VIS.X®-Plattform in H1/25 infolge der Angebotsflächenausweitung sowie (3) ein temporäres OMP-Volumenprojekt mit bewusster Margenreduktion, das nicht den gewünschten Zweck erfüllte und entsprechend beendet wurde. Hinzu kommt ein USD-Abwertungseffekt von rund -0,5 Mio. EUR. Der explizite Einmalcharakter der letztgenannten Faktoren ist u.E. positiv zu werten. Positiv stimmt zudem, dass der operative Cashflow trotz des deutlichen Ergebnisrückgangs bei 3,9 Mio. EUR (Vj. 4,1 Mio. EUR) stabil blieb. Die Liquidität ist mit 4,1 Mio. EUR Cash plus 1,5 Mio. EUR freien Kreditlinien solide. Ein weiterer strategischer Meilenstein: Der Einstieg in Connected TV (CTV) als neuen Kanal wurde erfolgreich vollzogen und soll mit der Erweiterung der VIS.X® Identity Intelligence zur Erschließung neuer Umsatzpotenziale beitragen. Fazit: Der nun vorliegende Geschäftsbericht untermauert unsere These, dass die operative Delle des Vorjahres primär auf klar abgrenzbare Sondereffekte zurückzuführen ist. Während das nationale Geschäft nach der Bereinigung um margenschwache Volumenprojekte vor einer Erholung steht, unterstreicht die zweistellige Wachstumsdynamik im internationalen Segment die Skalierbarkeit des VIS.X-Modells in neuen Märkten. Mit dem Wegfall der Einmalbelastungen und einer prognostizierten Normalisierung der Rohertragsmarge ist u.E. der Weg für einen signifikanten Gewinnhebel geebnet. Angesichts einer soliden Cash-Position und der attraktiven Bewertung mit einem EV/EBITDA 2026e von ca. 5,4x sehen wir das Chance-Risiko-Profil weiterhin als hochattraktiv an. Wir bekräftigen unsere Kaufen-Empfehlung mit einem Kursziel von 15,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2fb66418f3d10d5f58ef60b0f3cd302d Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=1ed5540f-43c1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2317970 29.04.2026 CET/CEST °