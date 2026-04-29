Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: YOC AG - von Montega AG

29.04.2026 / 14:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu YOC AG

     Unternehmen:               YOC AG
     ISIN:                      DE0005932735

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.04.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Rohertragsmarge als zentrales Thema - GB bestätigt Sondercharakter der
Belastungen

Der am 28.04. veröffentlichte Geschäftsbericht 2025 bestätigt im
Wesentlichen die bereits kommunizierten Eckdaten, lieferte aber wichtige
Zusatzinformationen zu Segmentergebnissen, Cashflow und den Ursachen der
Margenbelastung.

[Tabelle]

Ergebnisüberblick: Umsatz (37,1 Mio. EUR) und EBITDA (2,4 Mio. EUR)
entsprechen den Vorabveröffentlichungen. Die Rohertragsmarge (gerechnet auf
den Umsatz) lag mit 45,4% deutlich unter Vorjahr (50,5%). Auf Segmentebene
zeigt sich eine Zweiteilung: Das nationale Geschäft erzielte ein EBITDA von
5,3 Mio. EUR (Vj. 7,0 Mio. EUR) bei leicht rückläufigem Umsatz (-1,3%). Das
Internationale Segment wuchs umsatzseitig um 16% yoy auf 17,7 Mio. EUR,
wurde jedoch durch Anlaufkosten des schwedischen Markteintritts von rund 0,8
Mio. EUR auf ein EBITDA von 1,7 Mio. EUR (Vj. 2,0 Mio. EUR) gedrückt.

Qualitative Einordnung: Das Management benennt drei klar abgrenzbare
Belastungsfaktoren der Rohertragsmarge: (1) gestiegene
Agenturrückvergütungen, deren Verbindlichkeiten bilanziell auf 4,4 Mio. EUR
(Vj. 2,9 Mio. EUR) anstiegen, (2) erhöhte Betriebskosten der
VIS.X®-Plattform in H1/25 infolge der Angebotsflächenausweitung sowie (3)
ein temporäres OMP-Volumenprojekt mit bewusster Margenreduktion, das nicht
den gewünschten Zweck erfüllte und entsprechend beendet wurde. Hinzu kommt
ein USD-Abwertungseffekt von rund -0,5 Mio. EUR. Der explizite
Einmalcharakter der letztgenannten Faktoren ist u.E. positiv zu werten.
Positiv stimmt zudem, dass der operative Cashflow trotz des deutlichen
Ergebnisrückgangs bei 3,9 Mio. EUR (Vj. 4,1 Mio. EUR) stabil blieb. Die
Liquidität ist mit 4,1 Mio. EUR Cash plus 1,5 Mio. EUR freien Kreditlinien
solide. Ein weiterer strategischer Meilenstein: Der Einstieg in Connected TV
(CTV) als neuen Kanal wurde erfolgreich vollzogen und soll mit der
Erweiterung der VIS.X® Identity Intelligence zur Erschließung neuer
Umsatzpotenziale beitragen.

Fazit: Der nun vorliegende Geschäftsbericht untermauert unsere These, dass
die operative Delle des Vorjahres primär auf klar abgrenzbare Sondereffekte
zurückzuführen ist. Während das nationale Geschäft nach der Bereinigung um
margenschwache Volumenprojekte vor einer Erholung steht, unterstreicht die
zweistellige Wachstumsdynamik im internationalen Segment die Skalierbarkeit
des VIS.X-Modells in neuen Märkten. Mit dem Wegfall der Einmalbelastungen
und einer prognostizierten Normalisierung der Rohertragsmarge ist u.E. der
Weg für einen signifikanten Gewinnhebel geebnet. Angesichts einer soliden
Cash-Position und der attraktiven Bewertung mit einem EV/EBITDA 2026e von
ca. 5,4x sehen wir das Chance-Risiko-Profil weiterhin als hochattraktiv an.
Wir bekräftigen unsere Kaufen-Empfehlung mit einem Kursziel von 15,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2fb66418f3d10d5f58ef60b0f3cd302d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=1ed5540f-43c1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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