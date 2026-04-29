OTS: Deutsche Glasfaser Holding GmbH / Deutsche Glasfaser sichert ...

Deutsche Glasfaser sichert Finanzierung und stärkt Kapitalstruktur Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Glasfaser (DG) hat sich mit ihren Gesellschaftern EQT und OMERS und den Kreditgebern auf eine umfassende Neugestaltung ihrer Kapitalstruktur geeinigt. Im Rahmen der Vereinbarung stellen die Gesellschafter dem Unternehmen signifikantes Eigenkapital zur Verfügung. Ergänzend leisten die Finanzierungspartner einen wesentlichen Beitrag durch neues Fremdkapital. Insgesamt beläuft sich das zusätzliche Kapital auf mehr als 1,2 Milliarden Euro. Darüber hinaus wird das bestehende Fremdkapital zu langfristigen Konditionen restrukturiert, und der dem operativen Geschäft zuzurechnende Betrag wird erheblich reduziert. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Juni erwartet. Andreas Pfisterer, CEO Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe, sagte: "Die Einigung ist ein wichtiger Meilenstein und eine sehr gute Nachricht für unsere Mitarbeitenden und Partner. Sie schafft Kontinuität sowie Planungs- und Finanzierungssicherheit. Damit sind wir vollständig durchfinanziert und heben uns klar vom Wettbewerb ab. Ich danke unseren Gesellschaftern und Finanzierungspartnern für ihr Vertrauen. Auf dieser Basis wird DG den geplanten Netzausbau abschließen und gleichzeitig die laufende Transformation von einem stark baufokussierten Unternehmen hin zu einem kundenorientierten Breitbandanbieter vorantreiben." Ein Sprecher von EQT und OMERS erklärte: "Wir freuen uns, dass ein Plan zur Schaffung einer soliden Kapitalstruktur für Deutsche Glasfaser erzielt werden konnte. Diese Rekapitalisierung wird das Wachstum des Unternehmens und den fortlaufenden Glasfaserausbau zum Nutzen von Kunden und Gemeinden unterstützen. Wir danken allen Beteiligten für ihren Einsatz und freuen uns darauf, das Management auch weiterhin in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen." Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist Pionier für den Glasfaserausbau im ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Digital-Versorger der Regionen plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Deutsche Glasfaser strebt den flächendeckenden Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser Spezialist für einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zählt zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches Investitionsvolumen von über zehn Milliarden Euro. https://www.deutsche-glasfaser.de Pressekontakt: Dominik Beyer Deutsche Glasfaser Unternehmenskommunikation mailto:presse@deutsche-glasfaser.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162925/6265441 OTS: Deutsche Glasfaser Holding GmbH