OTS: Esports Virtual Arenas (EVA) / Esports Virtual Arenas (EVA) sichert sich ...

Esports Virtual Arenas (EVA) sichert sich 35-Millionen-Euro-Runde unter Führung von RAISE Invest (FOTO) PARIS (ots) - - Der Marktführer in Frankreich treibt die internationale Expansion voran - insbesondere in Deutschland und Spanien - Gleichzeitig bringt das Unternehmen weitere Innovationen auf den Markt, darunter der neueste Titel: EVA KARTING GP Esports Virtual Arenas (EVA) gibt bekannt, dass sich RAISE Invest im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit über 35 Millionen Euro am Unternehmen beteiligt hat. Es ist der Startschuss einer neuen Wachstumsphase: EVA will seine internationale Expansion beschleunigen, das bestehende Netzwerk in Frankreich stärken und das Gaming-Angebot ausbauen. Klare europäische Ambitionen: Fokus auf Deutschland und Spanien In fünf Jahren hat EVA mehr als 70 Standorte eröffnet. Bis Ende 2026 soll das Franchisenetzwerk die Marke von 100 Standorten überschreiten. Das Unternehmen ist bereits in zehn Ländern aktiv und hat Deutschland und Spanien als strategische Schwerpunkte für 2026 definiert. Zehn Neueröffnungen sind in Planung - darunter in Krefeld, Granada und Barcelona, zusätzlich zu den bestehenden Standorten in Köln, Unna, Madrid und Málaga. VR-Technologie weiter vorantreiben mit EVA KARTING GP Neben der geografischen Expansion treibt EVA die Entwicklung neuer Spiele voran. EVA KARTING GP war auf der Paris Games Week 2025 ein voller Erfolg und soll bis Ende 2026 in allen Franchises spielbar sein. Das weltweit erste Virtual-Reality-Kartspiel verbindet echtes Fahren in einem elektrischen Driftkart mit virtueller Immersion in 500-m²-Arenen. Es bietet vor allem ein familienfreundliches Erlebnis. "Die Partnerschaft mit RAISE Invest bestätigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer Vision. Wir haben jetzt die Mittel, unsere Führungsposition in Frankreich zu festigen und international weiter zu wachsen. EVA KARTING GP steht sinnbildlich für eine neue Generation sozialer und spektakulärer Erlebnisse, die wir nach Europa und darüber hinaus bringen wollen." - Jean Mariotte, Mitgründer von EVA. Strategische Partnerschaft für beschleunigtes Wachstum Mit RAISE Invest gewinnt EVA einen erfahrenen Partner, der auf die Unterstützung schnell wachsender französischer Mittelständler spezialisiert ist. RAISE Invest kooperiert als aktiver Minderheitsgesellschafter gezielt mit profitablen wachsenden Unternehmen mit hohem Potenzial. Für EVA bedeutet die Partnerschaft nicht nur frisches Kapital, sondern auch strategische Unterstützung bei der Umsetzung seiner internationalen Ambitionen - durch das RAISE-Netzwerk sowie durch Expertise in den Bereichen "Data and Financial Engineering". "EVA ist ein besonderes Unternehmen: Das Team hat eine eigene Kategorie geschaffen, in der Gaming auf soziales Entertainment trifft. Das Produkt und das Spielerlebnis sind außergewöhnlich - sie sind das eigentliche Fundament des Erfolgs. Für EVA bricht eine Zeit des Wachstums an und wir freuen uns, das Unternehmen dabei zu begleiten, sein volles Potenzial zu entfalten." - Vincent Sauzay, Partner RAISE Invest Einzigartiges Konzept EVA verbindet Freizeitvergnügen mit immersivem Sport. Mehr als eine Million Spielerinnen und Spieler haben das Angebot bereits genutzt. Alleine rund um den Shooter EVA BATTLE ARENA ist in Frankreich eine Community von über 10.000 regelmäßigen Spielerinnen und Spielern entstanden. Dessen Erfolg hat zur Gründung der weltweit ersten professionellen E-Sport-Liga mit Free-Roaming-Gameplay geführt: Die am 14. April gestartete EVA Pro League vereint acht führende europäische E-Sport-Teams und unterstreicht die internationale Strahlkraft der Marke. 2026 bringt EVA zwei neue, stärker familienorientierte Spiele auf den Markt und expandiert umfangreich in Deutschland und Spanien. Ziel ist es, zu einem der führenden Akteure auf europäischer Ebene zu werden - und damit den Grundstein für eine spätere Expansion in die USA und nach Asien zu legen. Pressekontakt: Chris Flato mailto:chris.flato@yellowhouse.gmbh Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182453/6264877 OTS: Esports Virtual Arenas (EVA)