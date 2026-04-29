OTS: PAUL HARTMANN AG / Januar bis März 2026: HARTMANN steigert Umsatz und ...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Januar bis März 2026: HARTMANN steigert Umsatz und Ergebnis
Heidenheim (ots) -

- Umsatzerlöse steigen auf 623,9 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 3,3 %
- Bereinigtes EBITDA liegt mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über Vorjahreswert
- Bereinigte EBITDA-Rendite erhöht sich von 11,7 % auf 12,4 %

HARTMANN ist mit einer Steigerung bei Umsatz und Ergebnis in das Geschäftsjahr
2026 gestartet.

Von Januar bis März 2026 verzeichnete HARTMANN ein organisches Umsatzwachstum im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,3 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf
623,9 Mio. EUR. Alle Kernsegmente haben zu diesem Wachstum beigetragen.

Das bereinigte EBITDA lag mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über dem
Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite konnte von 11,7 % auf 12,4 %
gesteigert werden.

HARTMANN geht davon aus, steigende Preise für Material, Energie und Fracht als
Folge des Iran-Kriegs durch Kosten- und Preismaßnahmen weitgehend kompensieren
zu können. Durch gezielte Investitionen und Maßnahmen in den vergangenen Jahren
ist die Liefersicherheit in Krisenfällen erhöht worden.

Umsatzentwicklung der Segmente

Das Segment Wundversorgung wuchs insbesondere durch die moderne Wundversorgung
mit atraumatischen Verbänden und eine starke Entwicklung in den USA. Dagegen war
das Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und
-kürzungen belastet.

Im Segment Inkontinenzmanagement trugen vor allem Inkontinenzhosen sowie
Produkte für mittlere bis schwere Inkontinenz zum Wachstum bei.

Das Segment Infektionsmanagement erzielte ebenfalls ein Wachstum. Treiber waren
Produkte zur Flächen- und Händedesinfektion, OP-Sets sowie OP- und
Untersuchungshandschuhe.

Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe verzeichnete insgesamt einen
Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies war vor allem auf Kneipp
zurückzuführen. Dagegen war das Geschäft der KOB- und der CMC-Gruppe stabil.

Ausblick 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 geht HARTMANN von einer Fortsetzung der positiven
Entwicklung aus und erwartet weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum
und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis 310 Mio. EUR.

Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter
https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations

Pressekontakt:

Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6264836
OTS:               PAUL HARTMANN AG
ISIN:              DE0007474041
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Paul Hartmann

Das könnte dich auch interessieren

Stahlkonzern
Salzgitter verkauft eigene Aktien – Streubesitz steigtgestern, 08:13 Uhr · dpa-AFX
Salzgitter verkauft eigene Aktien – Streubesitz steigt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News