Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Eintrittgeldern in Kirchen

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Eintrittgeldern in Kirchen:

"Die Eintrittsgebühren sind den sich ändernden Zeiten geschuldet. Sie werden sich vermutlich rasch verbreiten. Wenn möglich, sollten die Kirchen zunächst nach einer smarteren Lösung suchen und nur für Turmbesteigung oder Katakombenbesuch Geld verlangen oder mit Orgelkonzerten ihre Einnahmen steigern. Aber dass grundsätzlich neue Einnahmequellen aufgetan werden müssen, daran besteht kein Zweifel."/DP/jha

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