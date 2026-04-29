Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Reformen/Schwarz-Rot

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Reformen/Schwarz-Rot:

"Die Regierung Merz - das muss man ihr dennoch zugutehalten - hat den Reformeifer in sich entdeckt. Die aktuellen Umfragen, die die Koalitionsmehrheit schrumpfen lassen, zeigen Wirkung. Positiv zu werten ist die Gesundheitsreform - wenn man vom Streichen des kostenlosen Hautscreenings absieht. Diese Einsparungen werden auf lange Sicht teuer zu bezahlen sein - von nicht wenigen Patienten mit dem Leben. Denn kaum eine Vorsorge ist so effektiv wie die gegen Hautkrebs. Da kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es eingebracht wird, sind hier freilich Nachbesserungen zu erwarten. Niedrigere Kassenbeiträge, wie sie die Grünen fordern, die angekündigte Einkommenssteuerreform zum Jahreswechsel - beides bleibt indes ein Gebot der Stunde. Schwarz-Rot braucht einen Erfolg - nicht um des Erfolges willen, sondern um des Fortbestands der Demokratie willen."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Sicherheitsbedenken
Bundeswehr erteilt Palantir eine Absagegestern, 08:13 Uhr · dpa-AFX
Firmenlogo
Technologiekonzern
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startup27. Apr. · dpa-AFX
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startup
Lieferketten unter Druck
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffengestern, 13:14 Uhr · dpa-AFX
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen
Konflikt mit den USA
Irans Außenminister beginnt Krisendiplomatie in Pakistan25. Apr. · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News