Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Mitversicherung von Ehepartnern

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Mitversicherung von Ehepartnern:

"Im Grunde ist die kostenfreie Mitversicherung nichts anderes als das Ehegattensplitting in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ehrenwerte Ziel dieser sozialdemokratisch-feministischen Agenda besteht darin, Frauen eine größere Unabhängigkeit von ihrem Ehepartner und eine eigenständige finanzielle Absicherung zu ermöglichen. Ein Ansatz, den Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) unterstützt, von der der Vorschlag stammt, die kostenfreie Mitversicherung abzuschaffen, wenn auch durch sehr viele Ausnahmeregelungen abgeschwächt. Trotzdem wurde der Plan zunächst von der SPD abgelehnt. Man kann mit guten Gründen für ein Abschaffen des Ehegattensplittings sein. Genauso lassen sich gute Gründe finden, daran festzuhalten. Es passt allerdings äußerst schlecht zusammen, sowohl das eine als auch das andere zu vertreten."/yyzz/DP/he