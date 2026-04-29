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PUMA - "Grünes Licht“ durch immer mehr Faktoren

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"Grünes Licht“ durch immer mehr Faktoren

Nach dem dramatischen Kursverfall von Ende 2021 bis November 2025, in dessen Verlauf die Puma-Aktie von 115 EUR auf 15 EUR zurückfiel, hatten wir Mitte März eine Stabilisierung bei dem Titel diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. März). Ein Kernargument stellen weiterhin die letzten Quartalskerzen dar, welche jeweils markante Lunten aufweisen. Zwei davon bilden sogar lehrbuchmäßige „Hammer“-Umkehrmuster. Den Gezeitenwandel unterstreicht auch die objektive Auswertung anhand des „HSBC Trendkompass“, der mittlerweile einen idealtypischen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend signalisiert. Nach dem Bruch des langfristigen Abwärtstrends seit 2021 (akt. bei 18,44 EUR) würde ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 25 EUR die laufende Bodenbildung endgültig abschließen. Lohn der Mühen ist im Erfolgsfall – abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr – ein rechnerisches Anschlusspotential von 10 EUR. Auf einen solchen Befreiungsschlag lässt der trendfolgende MACD hoffen, der auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat. Der Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sorgt für ein zusätzliches Ausrufezeichen.

PUMA (Monthly)

Chart PUMA
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PUMA

Chart PUMA
Quelle: LSEG, tradesignal²



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