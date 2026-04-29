PUMA - "Grünes Licht“ durch immer mehr Faktoren
HSBC · Uhr
"Grünes Licht“ durch immer mehr Faktoren
Nach dem dramatischen Kursverfall von Ende 2021 bis November 2025, in dessen Verlauf die Puma-Aktie von 115 EUR auf 15 EUR zurückfiel, hatten wir Mitte März eine Stabilisierung bei dem Titel diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. März). Ein Kernargument stellen weiterhin die letzten Quartalskerzen dar, welche jeweils markante Lunten aufweisen. Zwei davon bilden sogar lehrbuchmäßige „Hammer“-Umkehrmuster. Den Gezeitenwandel unterstreicht auch die objektive Auswertung anhand des „HSBC Trendkompass“, der mittlerweile einen idealtypischen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend signalisiert. Nach dem Bruch des langfristigen Abwärtstrends seit 2021 (akt. bei 18,44 EUR) würde ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 25 EUR die laufende Bodenbildung endgültig abschließen. Lohn der Mühen ist im Erfolgsfall – abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr – ein rechnerisches Anschlusspotential von 10 EUR. Auf einen solchen Befreiungsschlag lässt der trendfolgende MACD hoffen, der auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat. Der Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sorgt für ein zusätzliches Ausrufezeichen.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Nach dem dramatischen Kursverfall von Ende 2021 bis November 2025, in dessen Verlauf die Puma-Aktie von 115 EUR auf 15 EUR zurückfiel, hatten wir Mitte März eine Stabilisierung bei dem Titel diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. März). Ein Kernargument stellen weiterhin die letzten Quartalskerzen dar, welche jeweils markante Lunten aufweisen. Zwei davon bilden sogar lehrbuchmäßige „Hammer“-Umkehrmuster. Den Gezeitenwandel unterstreicht auch die objektive Auswertung anhand des „HSBC Trendkompass“, der mittlerweile einen idealtypischen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend signalisiert. Nach dem Bruch des langfristigen Abwärtstrends seit 2021 (akt. bei 18,44 EUR) würde ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 25 EUR die laufende Bodenbildung endgültig abschließen. Lohn der Mühen ist im Erfolgsfall – abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr – ein rechnerisches Anschlusspotential von 10 EUR. Auf einen solchen Befreiungsschlag lässt der trendfolgende MACD hoffen, der auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat. Der Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sorgt für ein zusätzliches Ausrufezeichen.
PUMA (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart PUMA
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nachgestern, 13:47 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und MicrosoftVor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeAm Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Verlustverechnung bei AktienKritisches Urteil für Anleger: Warum du auf Steuererstattungen hoffen kannst23. Apr. · onvista