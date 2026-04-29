Quartalszahlen: Welche Kennziffern heute wichtig werden

Am Mittwochabend steht der „Super Bowl“ der laufenden Quartalssaison an, wie es onvista-Chefanalyst Martin Goersch am Dienstag in seiner täglichen Mittagssendung nannte. Denn um 22:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlichen mit Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft gleich vier von sieben „Magnificent Seven“-Konzernen Zahlen zum ersten Kalenderquartal 2026.

Wie immer müssen die Unternehmen dann Rede und Antwort stehen, wieviel Umsatz erlöst und welcher Gewinn davon je Aktie geblieben ist. Daneben veröffentlichen die Konzerne noch andere Metriken. Bei der Google-Mutter Alphabet beispielsweise waren lange die Nutzer-Gewinnungskosten („TAC“) ein wichtiger Datenpunkt der Quartalsbilanzen, so wie die wöchentlich und täglich aktiven Nutzer („WAUs“ und „DAUs“) bei Meta.

Mittlerweile sind das nachrangige Kriterien. Wegen des KI-Booms rücken andere Kennzahlen in den Fokus. Wir erklären, worauf du stattdessen achten solltest.

Die wichtigste Kennziffer: Die Cloud

Bis auf Meta weisen alle Konzerne ihr Cloud-Segment separat aus. Alphabet hat die Google Cloud, Amazon betreibt AWS (Amazon Web Services) und Microsoft bündelt dieses Geschäft unter dem Namen "Azure". Die Gemeinsamkeit dieser Sparten: Hier findet das Geschäft mit künstlicher Intelligenz (KI) statt.

Dementsprechend wichtig sind die Erlöse und das Wachstum dieser Sparten, wie sich zum Beispiel in der vorigen Berichtssaison bei Microsoft zeigte. Bei der Vorlage der Zahlen Ende Januar schlug der Konzern die Umsatz- und Gewinnprognosen zwar deutlich. Jedoch wuchs die Cloud-Sparte Azure „nur“ um 39 Prozent (beziehungsweise um 38 Prozent ohne Wechselkurseffekte).

Analysten hatten hier mit 39,4 Prozent marginal mehr erwartet. Zudem lag das Wachstum leicht unter Vorquartal (40 Prozent). Auch Microsofts Prognose zum Folgequartal lag "nur" auf dem von Analysten erwarteten Niveau. Der Kurs der Aktie fiel nach diesen Zahlen um sieben Prozent.

Bei Amazon dagegen wuchs das Cloud-Segment AWS im vierten Quartal 2025 indes um 24 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet (21,4 Prozent). Bei Alphabet betrug das Wachstum der Cloud-Sparte sogar satte 48 Prozent. Ob die Konzerne an dieses Wachstum anknüpfen können, wird also zeigen, wie stark KI noch boomt und wer dabei am meisten profitiert.

Eine neue Kennzahl: "RPO"

Neben dem Cloud-Wachstum dürfte eine bislang wenig bekannte Metrik in den Fokus rücken: Die sogenannten „remaining performance obligations“ (RPO), sinngemäß übersetzt mit „ausstehende Leistungsverpflichtungen“.

Hinter dem sperrigen Begriff verbergen sich künftige Umsätze aus bestehenden Vereinbarungen, beispielsweise zur Bereitstellung von Rechenkapazität. Sie gibt somit Auskunft über das Umsatzpotenzial der nächsten Jahre, vor allem im Bereich KI, und ist das Äquivalent zum Orderbuch mancher Industriekonzerne.

Oracle machte mit den RPO im vergangenen Jahr Schlagzeilen: Im September verkündete der Softwarekonzern 300 Prozent höhere RPOs im Vergleich zum Vorjahr. Das war der Auslöser für eine 30-prozentige Rally des Aktienkurses an nur einem Tag. Dieses Kursplus büßte die Aktie zwar schnell wieder ein. Die Bedeutung der neuen Metrik aber blieb.

Microsoft beispielsweise vermeldete für das vierte Quartal 2025 RPOs von 625 Milliarden Dollar, ein Zuwachs von 110 Prozent zum Vorjahresquartal. Alphabets RPOs lagen zuletzt bei knapp 243 Milliarden US-Dollar, während Amazon einen Orderbestand von 244 Milliarden Dollar aufwies. Ziehen diese Kennzahlen bei den Tech-Konzernen weiter an, würde das eine wachsende Nachfrage für und eine engere Bindung der Kunden an die KI-Angebote signalisieren.

Ebenfalls wichtig: Nutzerzahlen und ARR

Spannend dürfte auch sein, was die Konzerne zum Nutzerwachstum und dem jährlich wiederkehrenden Umsatz ihrer KI-Angebote („annual recurring revenue“, ARR) preisgeben. Alphabet preschte hier im vergangenen Quartal bereits voran und verkündete 750 Millionen Nutzer der Gemini-App und einen ARR für das Cloud-Segment von 70 Milliarden Dollar.

Microsofts CEO Satya Nadella wiederum erklärte in der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vergangenen Quartals, dass sich die Nutzerzahl der Copilot-App auf Jahressicht verdreifacht hätte – allerdings, ohne eine exakte Zahl zu nennen. Nadella ergänzte, dass es schon 15 Millionen zahlende Copilot-Nutzer gebe. Zum Vergleich: Die Büro-Software Microsoft 365 des Konzerns hat 450 Millionen Nutzer.

Auch für Meta dürften Nutzerzahlen wichtig bleiben. Im Dezember kam der Konzern, über all seine sozialen Plattformen hinweg, auf eine tägliche Nutzerzahl von 3,58 Milliarden, ein Wachstum von sieben Prozent auf Jahressicht. Konkrete Zahlen zu seiner eigenen KI-App "Meta AI" veröffentlichte der Konzern bislang nicht. Zwar sagte Gründer und Chef Mark Zuckerberg im Frühjahr 2025, man habe "fast eine Milliarde monatlicher Nutzer“. Doch Analysten bemängelten, dass dabei offenbar jeder gezählt wird, der über Facebook, Instagram oder Whatsapp in irgendeiner Form in Berührung mit Metas KI-Diensten hat.

Capex – bleiben die Konzerne im Investitionsmodus?

Zuletzt könnte es neue Signale zu den Investitionsplänen geben. Mit massiv erhöhten Investitionen - kurz „Capex“ („capital expenditures“) - für 2026 schreckten Amazon und Alphabet die Märkte im Januar auf. Auch das trug zu den damaligen Kursrücksetzern bei.

Umso spannender ist, ob die Firmen an diesen Plänen festhalten oder eine Planänderung bei den Kapitalausgaben verkünden. Denn mittlerweile gibt es eine große Skepsis unter Investoren, ob diese Ausgaben sich mittel- bis langfristig rentieren werden.

Alphabet verkündete im Januar, bis zu 185 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr investieren zu wollen, Amazon plant sogar mit Capex von konzernweit 200 Milliarden Dollar. Metas Capex-Schätzungen zum laufenden Jahr beliefen sich indes auf 162 bis 169 Milliarden Dollar.

Microsoft wies keine konkrete Zahl aus, gab aber im vierten Quartal des vergangenen Jahres 37,5 Milliarden Dollar für Kapitalinvestitionen aus. Auf ein Jahr hochgerechnet wären das ebenfalls 150 Milliarden Dollar. Wobei Microsoft-Finanzchefin Amy Hood nach den Zahlen anmerkte, dass diese Ausgaben in den Folgequartalen aufgrund normaler Schwankungen im Cloud-Geschäft etwas sinken dürften.

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