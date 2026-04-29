Analyse von Musks Weltraumfirma

Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO ein

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Mit dem SpaceX-Börsengang rückt ein IPO der Superlative immer näher. Kursgewinne zu Beginn sind praktisch garantiert. Wir erklären, warum es trotzdem große Risiken birgt, direkt einzusteigen.

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Eine Rakete beim Abflug.
Quelle: Adobe.com/Ensar

Für Elon Musk läuft es dieses Jahr richtig gut. Der reichste Mensch der Erde kann sich seit Jahresbeginn über einen Vermögenszuwachs von 30 Milliarden Dollar freuen. Und das, obwohl der Aktienkurs von Elektroauto-Konzern Tesla, mit Musk als Großaktionär und Chef in Personalunion, ziemlich schwächelt.

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