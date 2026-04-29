Für Elon Musk läuft es dieses Jahr richtig gut. Der reichste Mensch der Erde kann sich seit Jahresbeginn über einen Vermögenszuwachs von 30 Milliarden Dollar freuen. Und das, obwohl der Aktienkurs von Elektroauto-Konzern Tesla, mit Musk als Großaktionär und Chef in Personalunion, ziemlich schwächelt.

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