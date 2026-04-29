Quelle: Adobe.com/Ensar
Für Elon Musk läuft es dieses Jahr richtig gut. Der reichste Mensch der Erde kann sich seit Jahresbeginn über einen Vermögenszuwachs von 30 Milliarden Dollar freuen. Und das, obwohl der Aktienkurs von Elektroauto-Konzern Tesla, mit Musk als Großaktionär und Chef in Personalunion, ziemlich schwächelt.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen von Experten
- Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
- Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Tech-Investor Philipp Klöckner„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“heute, 12:30 Uhr · onvista
Aktien New York AusblickNasdaq schwach erwartet wegen KI- und Zinssorgengestern, 12:36 Uhr · dpa-AFX
Kolumne von Stefan RißeAm Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Premium-Beiträge
Tech-Investor Philipp Klöckner„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“heute, 12:30 Uhr · onvista
Alphabet, Amazon, Meta und MicrosoftVor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeAm Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis