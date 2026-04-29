Scholz zu Trumps Kritik an Merz: Beziehung hält das aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz hat gelassen auf den verbalen Angriff von US-Präsident Donald Trump gegen seinen Amtsnachfolger Friedrich Merz reagiert. "Ich bin davon überzeugt, dass die transatlantische Zusammenarbeit es aushält, dass wir unterschiedliche Sichten haben", sagte der SPD-Politiker in New York. Differenzen müssten nicht dazu führen, dass man schlechter zusammenarbeite.

Scholz wurde in der US-Ostküstenmetropole mit der Leo-Baeck-Medaille für Verdienste um das jüdische Leben ausgezeichnet.

Trump hatte Merz angegriffen, nachdem der Bundeskanzler Kritik an der US-Offensive gegen den Iran geäußert hatte. "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Merz (CDU) hatte der US-Regierung etwa vorgeworfen, keine Exit-Strategie für den Iran-Krieg zu haben./apo/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Sicherheitsbedenken
Bundeswehr erteilt Palantir eine Absagegestern, 08:13 Uhr · dpa-AFX
Firmenlogo
Technologiekonzern
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startup27. Apr. · dpa-AFX
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startup
Lieferketten unter Druck
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffengestern, 13:14 Uhr · dpa-AFX
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen
Konflikt mit den USA
Irans Außenminister beginnt Krisendiplomatie in Pakistan25. Apr. · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News