Schwaches Kosmetikgeschäft bremst Symrise zum Jahresauftakt aus

Frankfurt, ⁠29. Apr (Reuters) - Ein schwaches Geschäft mit kosmetischen Inhaltsstoffen und UV-Filtern hat dem Duft- und Aromenhersteller Symrise einen Umsatzrückgang eingebrockt. Im ersten Quartal sanken die ‌Erlöse organisch um 0,4 Prozent auf rund 1,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch ⁠mitteilte. Analysten ⁠hatten allerdings einen stärkeren Rückgang auf 1,23 Milliarden befürchtet. Während die Nachfrage nach Inhaltsstoffen für Lebensmittel, Tiernahrung und Parfüm wuchs, verzeichnete die Sparte Scent & Care einen organischen Rückgang von ‌3,4 Prozent. Belastend wirkten hier ‌vor allem hohe Vergleichswerte aus dem Vorjahr bei UV-Filtern und Aromamolekülen.

Trotz des verhaltenen Starts hält der Konzern ⁠aus dem niedersächsischen Holzminden an seinen Jahreszielen fest. ‌Symrise rechnet 2026 weiterhin ⁠mit einem organischen Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent sowie einer bereinigten operativen Rendite (Ebitda-Marge) von 21,5 bis 22,5 Prozent. Rückenwind erhofft ‌sich das Unternehmen ⁠von einem laufenden Umbauprogramm, ⁠das auf Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne abzielt. Konzernchef Jean-Yves Parisot erklärte, die Effekte der Transformation würden im gesamten Unternehmen zunehmend sichtbar. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und über Reinvestitionen das künftige Wachstum zu finanzieren.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)