Super Bowl Mittwoch | Öl steigt | Berichtssaison bleibt robust | Mag 7 heute Abend.

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Die Wall Street tendiert vorbörslich freundlich, mit einer klaren Outperformance des Nasdaq. Rückenwind kommt aus dem Tech-Sektor, gestützt durch starke Halbleiterzahlen und die anhaltende KI-Dynamik. Im Fokus steht heute auch die Fed-Entscheidung. Eine Zinspause gilt als sicher, wobei der Ausblick den Ton angeben dürfte. Hinweise darauf, dass sich das Zeitfenster für Zinssenkungen schließt, könnten die Märkte bremsen, zumal steigende Renditen und zunehmende Inflationssignale im Hintergrund bleiben. Auf der Unternehmensseite liefert die Berichtssaison erneut Rückenwind. Neben Visa, das weiterhin robuste Konsumausgaben signalisiert, überzeugen auch Starbucks mit starken vergleichbaren Umsätzen sowie Mondelez mit solidem Wachstum und stabilen Margen. Ein wichtiger Faktor bleibt der Ölpreis. Der jüngste Anstieg dürfte kurzfristig anhalten und den Energiesektor stützen, mit Potenzial für einen weiteren Anstieg von WTI in Richtung 108–110 US-Dollar. Mittelfristig erscheint die Bewegung jedoch weniger nachhaltig, da geopolitische Spannungen und mögliche Angebotsausweitungen durch die Emirate für Gegenwind sorgen könnten. Nach Börsenschluss richtet sich der Blick auf die Schwergewichte der Tech-Branche: Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft stehen im Fokus, mit besonderer Aufmerksamkeit für die Entwicklung der KI-Investitionen und die Ausblicke.



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