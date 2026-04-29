T-Mobile hebt nach starken Zahlen Jahresziele an

Frankfurt/Mexiko City, ⁠28. Apr (Reuters) - T-Mobile hat mit Kombi-Angeboten und Preisgarantien überraschend viele Neukunden gewonnen. Daraufhin hob die Tochter der Deutschen Telekom am Dienstag ihre Jahresziele an. Für das laufende ‌Jahr rechnet der US-Mobilfunker mit einem Anstieg der Verträge um 950.000 bis 1,05 Millionen. Bisher hatte er ⁠ein ⁠Plus von 900.000 bis einer Million vorhergesagt. Der operative Gewinn werde voraussichtlich zwischen 37,1 und 37,5 statt zwischen 37,0 und 37,5 Milliarden Dollar liegen.

In den vergangenen Monaten gewann T-Mobile 217.000 Vertragskunden hinzu. Gleichzeitig stieg ‌der Durchschnittsumsatz je Nutzer um knapp ‌vier Prozent auf 151,93 Dollar. Die wichtigen Serviceumsätze wuchsen um elf Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar. 60 Prozent ⁠der Neukunden hätten sich für Premium-Pakete entschieden, erläuterte Finanzchef ‌Peter Osvaldik in einem Interview ⁠mit der Nachrichtenagentur Reuters. Bei diesen Angeboten können Nutzer Streamingdienste wie Netflix inklusive einer fünfjährigen Preisgarantie hinzubuchen.

Die ermutigenden Quartalsergebnisse fallen für T-Mobile in ‌eine entscheidende Phase. Insidern ⁠zufolge erwägt die Deutsche Telekom ⁠eine Fusion mit ihrer US-Tochter. Dabei sollen die beiden Unternehmen in einer neu geschaffenen Holding aufgehen. Experten zufolge stünde eine solche Transaktion vor einigen kartellrechtlichen und politischen Hürden. Der Bund ist mit rund 28 Prozent der größte Anteilseigner der Telekom.

(Bericht von Hakan Ersen und Juby Babu. Redigiert von Ralf ⁠Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)