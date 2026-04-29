Trump fordert Einlenken Irans - "Schluss mit lustig"

(Durchgehend neu)

Dubai/Washington, ⁠29. Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat den Iran zu einem raschen Einlenken im festgefahrenen Konflikt beider Länder aufgefordert. Die Führung in Teheran solle "bald zur Vernunft kommen" und ein Abkommen unterzeichnen, erklärte Trump am Mittwoch auf seiner Online-Plattform Truth Social. Zugleich wies er einem Zeitungsbericht ‌zufolge seine Berater an, eine Verlängerung der US-Blockade iranischer Häfen vorzubereiten. Damit solle der Iran zur Kapitulation gezwungen werden, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf US-Regierungskreise. ⁠Trump habe ⁠sich für diesen Weg entschieden, um die iranische Wirtschaft und die Ölexporte weiter unter Druck zu setzen. Neue Luftangriffe oder ein Einlenken schließe Trump derzeit aus.

"Sie wissen nicht, wie man ein nicht-nukleares Abkommen unterzeichnet. Sie sollten besser bald zur Vernunft kommen!", schrieb Trump. Details zu einer möglichen Vereinbarung nannte er nicht. Seinen Beitrag versah er ‌mit einer Fotomontage, die ihn mit dunkler Sonnenbrille und ‌Maschinengewehr sowie der Bildunterschrift "Schluss mit lustig" ("No more Mr. Nice Guy") zeigt.

NEUE GESPRÄCHE NICHT IN SICHT

Der Iran fordert von den USA die Anerkennung seines Rechts auf Urananreicherung für nach eigenen Angaben ⁠friedliche Zwecke. Das Land verfügt über Bestände von rund 440 Kilogramm auf 60 Prozent ‌angereichertem Uran. Dieses Material könnte bei weiterer ⁠Anreicherung für mehrere Atomwaffen verwendet werden. Teheran will das Nuklearprogramm jedoch erst diskutieren, wenn der seit dem 8. April durch eine Waffenruhe unterbrochene Krieg formell beendet ist und Fragen der Schifffahrt durch die Straße von Hormus geklärt ‌sind. Trump verlangt dagegen, das Atom-Dossier von ⁠Beginn an in die Verhandlungen einzubeziehen.

Die iranische ⁠Führung zeigte sich unbeeindruckt von der drohenden Fortsetzung der Hafenblockade. Das Land könne diese dank alternativer Handelsrouten überstehen, erklärten iranische Regierungsvertreter am Dienstag. Der Iran blockiert seit Beginn der Kämpfe am 28. Februar den Großteil der internationalen Schifffahrt in der Straße von Hormus, einem der wichtigsten Nadelöhre für die weltweite Energieversorgung. Die USA hatten in diesem Monat ihrerseits damit begonnen, iranische Schiffe an der Weiterfahrt zu hindern. Weitere Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind nach wie vor nicht ⁠in Sicht.

(Bericht von Reuters-BürosBearbeitet von Alexandra Hudson und Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)