UBS: Marktturbulenzen lassen Handelserträge sprudeln

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠29. Apr (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal 2026 dank anziehender Erträge ‌deutlich mehr verdient. Der Gewinn kletterte um 80 Prozent ⁠auf ⁠3,04 Milliarden Dollar, wie der weltgrößte globale Vermögensverwalter für Millionäre und Milliardäre am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten ‌einer vom Unternehmen ‌selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Überschuss von 2,3 Milliarden ⁠Dollar gerechnet. Die vom Krieg ‌im Nahen ⁠Osten losgetretenen Marktturbulenzen ließen die Handelserträge üppig sprudeln. Die Handelssparte fuhr einen rekordhohen ‌Ertrag ⁠ein. Gleichzeitig sanken die ⁠Kosten für die Integration der 2023 übernommendn Credit Suisse.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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