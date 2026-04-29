UBS: Marktturbulenzen lassen Handelserträge sprudeln
Zürich, 29. Apr (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal 2026 dank anziehender Erträge deutlich mehr verdient. Der Gewinn kletterte um 80 Prozent auf 3,04 Milliarden Dollar, wie der weltgrößte globale Vermögensverwalter für Millionäre und Milliardäre am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Überschuss von 2,3 Milliarden Dollar gerechnet. Die vom Krieg im Nahen Osten losgetretenen Marktturbulenzen ließen die Handelserträge üppig sprudeln. Die Handelssparte fuhr einen rekordhohen Ertrag ein. Gleichzeitig sanken die Kosten für die Integration der 2023 übernommendn Credit Suisse.
(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)