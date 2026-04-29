UBS: Marktturbulenzen lassen Handelserträge sprudeln

Zürich, 29. Apr (Reuters) - ⁠Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal 2026 dank anziehender Erträge deutlich mehr verdient. Der Gewinn kletterte um 80 Prozent auf 3,04 Milliarden Dollar, wie der weltgrößte globale Vermögensverwalter für Millionäre und Milliardäre am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Überschuss von 2,3 Milliarden Dollar gerechnet. Die vom Krieg im Nahen Osten losgetretenen Marktturbulenzen ließen die ‌Handelserträge üppig sprudeln. Die Handelssparte fuhr einen rekordhohen Ertrag ein. Gleichzeitig sanken die Kosten für die Integration der 2023 übernommenen Credit Suisse.

"Wir erzielten ein ausgezeichnetes Finanzergebnis und sind nach wie vor auf gutem Weg, unsere finanziellen Ziele für ⁠2026 zu erreichen", erklärte ⁠Konzernchef Sergio Ermotti. Bei der bereinigten Rendite auf das harte Kernkapital peilt die UBS bis Ende 2026 einen Wert von 15 Prozent an. Im ersten Quartal waren es 17,0 Prozent. 2028 sollen dann selbst ohne Bereinigungen 18 Prozent erreicht werden. Auch zu Beginn des zweiten Quartals sei die Kundenaktivität robust geblieben.

Alle vier Divisionen verdienten mehr, den größten Sprung verzeichnete die Investmentbank mit einem Plus von 67 Prozent. Im Handel florierte das Geschäft mit Aktien sowie Devisen und Zinsprodukten. Auch den ‌großen US-Investmentbanken hatten die starken Schwankungen an den Kapitalmärkten in die Hände ‌gespielt. Die Kursausschläge zwingen die Kunden von Investmentbanken dazu, aktiver zu handeln, ihre Portfolios umzuschichten und sich gegen neue Risiken abzusichern. Der Krieg im Iran hatte die Märkte zeitweise auf Talfahrt geschickt, dazu kamen Ängste im Software-Sektor, dass Künstliche Intelligenz viele Anwendungen überflüssig machen könnte.

Im ⁠Kerngeschäft mit Reichen und Superreichen verdiente die UBS ein Drittel mehr. Gleichzeitig sammelte das Global Wealth Management netto 37 Milliarden ‌Dollar an neuen Vermögenswerten ein. Im Schlüsselmarkt Amerika schaffte die UBS ⁠mit einem Zufluss von netto 5,3 Milliarden Dollar die Wende, nachdem im Vorquartal noch knapp sechs Milliarden abgezogen worden waren.

Bei der Integration der 2023 übernommenen Credit Suisse sieht sich die UBS auf Kurs. Doch der beispiellose Zusammenschluss von zwei global systemrelevanten Banken rechnet sich nur, wenn die Ausgaben gekappt werden. Ein großer Teil der ‌Einsparungen dürfte von Stellenstreichungen kommen, Zehntausende Jobs stehen Experten zufolge ⁠auf der Kippe. Der Personalbestand sank im Berichtsquartal auf ⁠101.594 (Ende 2025: 103.177).

Überschattet werden die guten Zahlen vom Streit des Instituts mit der Schweizer Regierung über die zukünftige Kapitalausstattung. Um einen Kollaps wie bei der in Schieflage geratenen Credit Suisse zu verhindern, will die Regierung als Teil eines Maßnahmenpakets die Kapitalanforderungen für die einzige verbliebene Großbank des Landes um 20 Milliarden Dollar hochschrauben. Die UBS wehrt sich gegen die Vorschläge, weil sie Nachteile gegenüber den internationalen Rivalen befürchtet und die üppigen Ausschüttungen an die Aktionäre gefährdet sein könnten.

Die Kapitalvorgaben dürften mittelfristig auch einen Einfluss auf die Ausschüttungen an die Aktionäre haben. Kurzfristig hält die UBS an ihren Plänen fest. Die Bank sei auf Kurs, bis Ende Juli Aktien im Wert von drei Milliarden Dollar zurückzukaufen, mit der ⁠Absicht weiterer Rückkäufe bis zum Jahresende. Die genaue Zahl hängt unter anderem von den Kapitalanforderungen ab.

(Bericht von Oliver Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)