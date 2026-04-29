Ukraine greift Öl-Anlage tief in Russland an - Selenskyj kündigt mehr Reichweite an

29. Apr (Reuters) - ⁠Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mit Drohnen eine russische Ölpumpstation in der Nähe der Stadt Perm angegriffen. Bei der nächtlichen Attacke rund 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt sei ein Großbrand ausgebrochen, teilte der ukrainische ‌Inlandsgeheimdienst SBU am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Vorläufigen Informationen zufolge stünden fast alle Öltanks der Anlage in Flammen, hieß es.

Der ukrainische ⁠Präsident Wolodymyr ⁠Selenskyj veröffentlichte auf der Plattform X ein Video, das eine große Rauchwolke zeigt. Er sprach von einer neuen Phase beim Einsatz ukrainischer Waffen, um die russische Fähigkeit zur Kriegsführung einzuschränken. Die Ukraine werde die Reichweite ihrer Angriffe in Russland weiter erhöhen, kündigte Selenskyj an. Jeder Treffer verringere ‌die Leistungsfähigkeit der russischen Militärindustrie sowie der ‌Logistik und beeinträchtige die Ölexporte.

Die Regierung in Kiew hat ihre Angriffe auf russisches Gebiet in den vergangenen Wochen verstärkt. Ziel ist es, Ölraffinerien, Tanklager und Häfen ⁠auszuschalten und Moskaus wichtigste Finanzierungsquelle für den Krieg zu treffen. Dies geschieht ‌vor dem Hintergrund weltweit steigender Ölpreise ⁠aufgrund des Iran-Krieges. Erst am Dienstag hatte ein ukrainischer Drohnenangriff ein Großfeuer in einer russischen Ölraffinerie in der Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meer ausgelöst. Es war die dritte Attacke auf die Anlage ‌in weniger als zwei Wochen. Der ⁠russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete dies ⁠als Beweis für verstärkte ukrainische Angriffe auf zivile Ziele.

Seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine ein Arsenal an im Inland produzierten Langstreckenwaffen aufgebaut. Dem ukrainischen Verteidigungsministerium zufolge hat das Land die Reichweite seiner Angriffe gegen Russland seitdem um 170 Prozent erhöht. Im Februar hatten ukrainische Drohnen nach Angaben regionaler Behörden die Raffinerie Uchta in der russischen Republik Komi getroffen, die rund 1750 ⁠Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.

(Bericht von Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)