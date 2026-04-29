Umfrage: Trumps Beliebtheitswert fällt auf Tiefstand der zweiten Amtszeit

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠28. Apr (Reuters) - Die Zustimmung für US-Präsident Donald Trump ist auf den niedrigsten Stand seiner aktuellen Amtszeit gefallen. In einer am Dienstag veröffentlichten ‌Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos äußerten sich 34 Prozent der Befragten zufrieden ⁠mit ⁠seiner Arbeit, nach 36 Prozent Mitte April. Als Gründe für den Rückgang gelten die Unzufriedenheit der US-Bürger mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie der unpopuläre Krieg gegen den ‌Iran. Zum Amtsantritt im Januar ‌2025 hatte Trumps Zustimmungswert noch bei 47 Prozent gelegen.

Die USA und Israel hatten Ende Februar ⁠einen Krieg gegen den Iran begonnen, was ‌zu einem deutlichen Anstieg ⁠der Benzinpreise in den USA führte. Infolgedessen bewerten nur noch 22 Prozent der Befragten Trumps Umgang mit den Lebenshaltungskosten positiv. ‌Die meisten ⁠Befragungen der bis Montag laufenden ⁠viertägigen Umfrage fanden vor den Schüssen beim Abendessen der Korrespondentenvereinigung des Weißen Hauses am Samstagabend statt. Dem mutmaßlichen Schützen wird ein Attentatsversuch auf den Präsidenten vorgeworfen.

(Bericht von Jason LangeBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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