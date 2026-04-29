Unicredit-Chef: Übernahme der Commerzbank wird kommen

Frankfurt, 29. ⁠Apr (Reuters) - UniCredit-Chef Andrea Orcel hält eine Übernahme der Commerzbank für unvermeidlich. Er sei zuversichtlich, dass es seinem Institut letztlich gelingen werde, die Commerzbank zu übernehmen, "weil die industrielle Logik klar ist und man am Ende des Tages nicht gegen die Schwerkraft ankommt", sagte Orcel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ‌in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. "Aber wenn es nicht klappt, wird jemand anders kommen. Das ist die Realität des Marktes." Deutschland hinke bei der Konsolidierung des Bankensektors hinterher. "Der Markt ⁠ist zu ⁠fragmentiert."

Orcel signalisierte, dass die italienische Großbank UniCredit ihre Übernahmeofferte aufstocken könnte, wenn die Führung der Commerzbank zu Gesprächen bereit sei. "Wenn es (...) zu einem Kompromiss kommt, dann könnte sich etwas ändern", sagte Orcel der Zeitung. "Dafür müssen wir uns aber die Zahlen und Synergien zusammen mit der Commerzbank angucken."

Die Aktionäre von UniCredit sollen am Montag (4. Mai) auf einer außerordentlichen Hauptversammlung ‌ihre Zustimmung zu der für das Übernahmeangebot nötigen Kapitalerhöhung ‌geben. Am Tag darauf werde die Mailänder Großbank das offizielle Angebot veröffentlichen, sagte Orcel. Darin bietet er den Commerzbank-Aktionären einen Tausch in UniCredit-Aktien an. Sie haben vier Wochen Zeit, die Offerte anzunehmen. ⁠Der Commerzbank-Vorstand unter Bettina Orlopp hält das Angebot für unattraktiv, zwei Gespräche mit Orcel waren ‌ergebnislos geblieben. Seit Anfang April herrsche zwischen den ⁠beiden Banken Funkstille, sagte Orcel.

Einen Rückzieher schließt der Italiener aber derzeit aus. "Das Pferd hat den Stall verlassen. Der Prozess ist nicht mehr aufzuhalten, die Position ist aufgebaut." UniCredit hält direkt mehr als 26 Prozent an dam Frankfurter Bankhaus und ‌kann über Optionen bis auf 29,99 Prozent ⁠aufstocken.

Die Vorbehalte der deutschen Politik sieht Orcel ⁠derweil schwinden. "Zumindest gibt man uns jetzt die Gelegenheit, unsere Position zu erklären. Das ist schon ein Fortschritt." Er fühle sich davon ermutigt. "Natürlich gibt es immer noch Vorbehalte, aber wir spüren eine größere Offenheit." Der Bund, der noch gut zwölf Prozent hält, hat sich bisher hinter Orlopps Strategie der Unabhängigkeit gestellt. Die Initialzündung zum Einstieg für UniCredit war der Verkauf eines Commerzbank-Aktienpakets von 4,5 Prozent durch die Bundesregierung - "mit der impliziten Zustimmung der damaligen Commerzbank-Führung", wie Orcel betont. Der damalige Vorstandschef Manfred Knof hatte aber wenig ⁠später vorzeitig seinen Posten für Orlopp geräumt.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)