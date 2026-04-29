Zinsentscheid

US-Notenbank belässt den Leitzins unverändert

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Keine Überraschung: Der US-Leitzins verbleibt unverändert in der Spanne 3,5 bis 3,75 Prozent.

Artikel teilen:
Quelle: Domenico Fornas/Shutterstock.com

Die Federal Reserve steht derzeit vor einem schwierigen Spannungsfeld: Einerseits zieht die Inflation wieder an, andererseits herrscht erhebliche Unsicherheit. Auslöser ist vor allem der Konflikt mit dem Iran, der die Ölpreise innerhalb kurzer Zeit stark steigen ließ – Rohöl der Sorte WTI stieg heute wieder deutlich über die 100 Dollar-Marke und treibt so die Teuerung erneut nach oben.

Hohe Inflation, schwache Wirtschaft
Wieso die US-Notenbank in einem Dilemma steckt04.04.2026 · 06:30 Uhr · onvista
Wieso die US-Notenbank in einem Dilemma steckt

Gleichzeitig ist schwer abzuschätzen, wie stark die höheren Energiekosten die US-Wirtschaft auf mittlere Sicht bremsen werden. Vor diesem Hintergrund war von Marktbeobachtern im Vorfeld der heutigen Entscheidung erwartet worden, dass die aktuelle Zinsspanne von 3,50 bis 3,75 Prozent unverändert belassen wird. So ist es nun auch gekommen.

Allerdings gab es vier Abweichler im Offenmarktausschuss die der Entscheidung nicht zugestimmt haben. Um 20:30 Uhr steht Fed-Chef Jerome Powell den Pressevertretern Rede und Antwort.

Live Pressekonferenz

Erste Marktreaktionen

Dax und der Goldpreis sind nahezu unverändert nach dem Entscheid, der Euro gab leicht nach gegenüber dem Dollar.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
G
Goldpreis
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 28.04.2026
Dax verliert moderat - neue Glyphosat-Sorgen bei Bayergestern, 15:58 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 27.04.2026
Dax rutscht ab - Siemens verhindert größere Verluste27. Apr. · onvista
Dax rutscht ab - Siemens verhindert größere Verluste
Dax Tagesrückblick 24.04.2026
Dax beendet schwache Woche mit kleinem Minus - SAP erholt24. Apr. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Charttechnik: Ruhe vor dem Fed- und High-Tech-Sturm? - Charttechnik mit Rüdiger Bornheute, 15:30 Uhr · BNP Paribas S.A.
Charttechnik: Ruhe vor dem Fed- und High-Tech-Sturm? - Charttechnik mit Rüdiger Born
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO einheute, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“heute, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News