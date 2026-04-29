Zinsentscheid

Die Federal Reserve steht derzeit vor einem schwierigen Spannungsfeld: Einerseits zieht die Inflation wieder an, andererseits herrscht erhebliche Unsicherheit. Auslöser ist vor allem der Konflikt mit dem Iran, der die Ölpreise innerhalb kurzer Zeit stark steigen ließ – Rohöl der Sorte WTI stieg heute wieder deutlich über die 100 Dollar-Marke und treibt so die Teuerung erneut nach oben.

Gleichzeitig ist schwer abzuschätzen, wie stark die höheren Energiekosten die US-Wirtschaft auf mittlere Sicht bremsen werden. Vor diesem Hintergrund war von Marktbeobachtern im Vorfeld der heutigen Entscheidung erwartet worden, dass die aktuelle Zinsspanne von 3,50 bis 3,75 Prozent unverändert belassen wird. So ist es nun auch gekommen.

Allerdings gab es vier Abweichler im Offenmarktausschuss die der Entscheidung nicht zugestimmt haben. Um 20:30 Uhr steht Fed-Chef Jerome Powell den Pressevertretern Rede und Antwort.

Erste Marktreaktionen

Dax und der Goldpreis sind nahezu unverändert nach dem Entscheid, der Euro gab leicht nach gegenüber dem Dollar.