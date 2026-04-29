USA geben 100 Mio Dollar für Reparatur der Tschernobyl-Schutzhülle

Kiew, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die USA beteiligen sich mit 100 Millionen Dollar an der Reparatur der beschädigten Schutzhülle um die Atomruine Tschernobyl. Die Finanzierung der Instandsetzung sei kürzlich ‌auf einer Konferenz mit internationalen Partnern besprochen worden, teilte der ukrainische Energieminister Denys Schmyhal am Mittwoch auf ⁠dem ⁠Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Kosten dürften sich insgesamt auf schätzungsweise 500 Millionen Euro belaufen.

Eine Drohne hatte die Stahl- und Betonkonstruktion über dem zerstörten Reaktor im Februar vergangenen Jahres getroffen. Die Regierung in ‌Kiew machte Russland verantwortlich, was in ‌Moskau zurückgewiesen wurde. Bei dem Angriff wurde nach ukrainischen Angaben die hermetische Abdichtung der Hülle beschädigt. Zwar ⁠sei keine Strahlung ausgetreten, die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erklärte jedoch ‌nach einer Inspektion, dass ⁠die Konstruktion ihre wesentlichen Sicherheitsfunktionen nicht mehr vollständig erfüllen könne.

Die 2019 fertiggestellte Schutzhülle soll den Austritt von Radioaktivität aus dem Reaktorblock vier verhindern, ‌in dem sich am ⁠26. April 1986 die ⁠bislang schwerste zivile Atomkatastrophe der Geschichte ereignete. Seit Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022 ist das Gelände mehrfach von Kampfhandlungen betroffen gewesen. Unter anderem besetzten russische Truppen das Gebiet kurzzeitig. Wiederholt wurde die Stromversorgung der Anlage gekappt.

(Bericht von Max HunderBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Elke ⁠Ahlswede.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)