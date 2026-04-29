Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Der Gesetzentwurf zu den gesetzlichen Krankenkassen wird nach Angaben von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) nach vielen Jahren die große Finanzierungslücke im Gesundheitssektor schließen. "Wir werden mit dem Vorschlag die Lücke schließen und Beiträge stabil halten", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch ‌im Deutschlandfunk zu dem Gesetzentwurf, der heute vom Bundeskabinett gebilligt werden soll. "Die Botschaft muss sein, dass wir seit Jahren über unsere Verhältnisse gelebt ⁠haben. Damit ⁠ist jetzt Schluss", sagte Warken. Sie bezeichnete die Reform, um die die Ressorts noch bis zum späten Dienstagabend gerungen haben, als ausgewogen. Alle Bereiche im Gesundheitssystem müssten Lasten tragen, vom Pharmabereich über Ärzte und Krankenhäuser bis zu den Versicherten.

Die Deckungslücke für 2027 war von der Regierung mit 15 Milliarden ‌Euro angegeben worden, sie würde ohne Reformen ‌auf 40 Milliarden Euro bis 2030 anwachsen. Warken hatte am Dienstag einen Entwurf für das Kabinett mit Einsparungen von 16,3 Milliarden Euro vorgelegt. Darüber gab es in ⁠der Regierung aus CDU, CSU und SPD danach noch letzte Verhandlungen.

Mit Blick auf ‌die Pharmabranche verwies sie darauf, dass ⁠man bei den Mehrbelastungen einen Mechanismus gefunden habe, der Unternehmen weniger belastet, die in Deutschland forschen und produzieren. "Wir wollen die Produktion, die Arbeitsplätze bei uns im Land haben und wir wollen auch Versorgungssicherheit ‌haben", sagte sie.

Warken räumte ein, dass ⁠sie sich einen höheren Bundeszuschuss für ⁠die Empfänger von Grundsicherung aus dem Haushalt gewünscht hätte. Aber man steige nun mit zunächst 250 Millionen Euro im nächsten Jahr ein, danach werde der Betrag immer weiter anwachsen. Sie erinnerte daran, dass schon frühere Regierungen dieses Ziel verfolgten, es aber nie umsetzten.

Die CDU-Politikerin verteidigte zudem, dass für bestimmte nichtbeschäftigte Lebenspartner die beitragsfreie Mitversicherung eingeschränkt werden soll. Dies soll etwa nicht für Familien mit Kindern gelten oder in denen Personen ⁠gepflegt werden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)