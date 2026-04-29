Wenig Bewegung im US-Markt vor Zinsentscheid und Tech-Zahlen

An den US-Börsen zeichnet sich zur Wochenmitte eine uneinheitliche, aber insgesamt wenig bewegte Eröffnung ab. Im Fokus stehen die erst nach Börsenschluss angekündigten Quartalszahlen der Tech-Giganten Alphabet , Microsoft , Amazon und Meta . Noch im Handelsverlauf wird zudem die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben.

Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 nach dem Rücksetzer vom Vortag 0,2 Prozent höher auf 27.074 Punkte. Damit nimmt der technologielastige Auswahlindex tendenziell wieder Kurs auf neue Bestmarken - die letzte hatte er zu Wochenbeginn aufgestellt, ebenso der marktbreite S&P 500. Den Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG am Mittwoch 0,1 Prozent tiefer bei 49.086 Punkten.

Nach einem kritischen Medienbericht über OpenAI, der am Dienstag für deutliche Kursverluste bei Chip- und anderen Technologiewerten gesorgt hatte, wolle er sehen, wie es mit dem Wachstum der Tech-Größen abseits des KI-Forschungsunternehmens aussehe, schrieb Angelo Zino, Aktienanalyst bei CFRA Research. Er gehe indes davon aus, dass dieses stark ausfallen werde, "und ich glaube, dass diese Unternehmen in den nächsten paar Quartalen in der Lage sein werden, sich von OpenAI weg zu diversifizieren".

In einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die Fed ihre Leitzinsen voraussichtlich zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Auch der anhaltende politische Druck durch US-Präsident Donald Trump dürfte sie nicht zu einer Leitzinsänderung bewegen. "Ein wichtiges Argument gegen eine Zinssenkung dürfte die jüngste Preisentwicklung sein", schreibt Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner. Im Fokus steht zudem der bald anstehende Wechsel an der Notenbank-Spitze.

Rekordjagd bei Tech-Werten nach starken Zahlen

Eine Vielzahl von Unternehmen berichtete am Mittwoch schon vor dem Börsenstart über ihre Geschäftsentwicklung. Die Aktie von Seagate steuerte mit einem vorbörslichen Kurssprung von gut 15 Prozent auf ein Rekordhoch zu. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken übertraf sowohl mit den Zahlen für das vergangene als auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen. Ähnlich sah es beim Halbleiterhersteller NXP aus, dessen Titel mit plus 21 Prozent den höchsten Stand seit ihrem Rekord im Juli 2024 erreichen würden.

Beim Brennstoffzellen-Spezialisten Bloom Energy zeichnet sich mit einem Kurssprung von 18 Prozent eine weitere Rekordjagd ab. Er punktete bei den Anlegern mit einem angehobenen Jahresumsatzziel.

Die Aktie von Visa verteuerte sich dank überraschend guter Quartalszahlen um 5,6 Prozent. Zum Umsatzwachstum, das dem Zahlungsdienstleister zufolge so stark ausfiel wie seit 2022 nicht mehr, schrieb die US-Investmentbank Goldman Sachs, Visa habe mehr als die übliche Umsatzüberraschung geliefert.

Für die Papiere von T-Mobile US ging es um 2,7 Prozent hoch. Die US-Tochter der Deutschen Telekom gewann im ersten Quartal deutlich mehr neue Kunden hinzu als erwartet. Für das Jahr ist das Unternehmen hier nun optimistischer als bisher.

Biogen trotzte einer Senkung der Jahresprognose für das Ergebnis je Aktie - die nach Verlusten zuletzt stabilisierten Titel des Biotech-Unternehmens verteuerten sich um weitere 1,6 Prozent.

Ausblicke enttäuschen – mehrere US-Aktien unter Druck

Dagegen sackte die Aktie von Robinhood um fast zwölf Prozent ab. Der Finanzdienstleister verschreckte die Anleger mit einem 18-prozentigen Anstieg der Ausgaben zum Jahresauftakt.

GE Healthcare droht mit einem Kursrückgang um 6,6 Prozent ein Tief seit April vergangenen Jahres. Der Medizintechnikkonzern schraubte sein Ziel für das bereinigte Jahresergebnis je Aktie nach unten. Dass Booking den Jahresausblick wegen der Auswirkungen des Nahostkonflikts senkte, brockte dem Betreiber von Online-Reiseportalen ein vorbörsliches Minus von 5,5 Prozent ein.

Bei Teradyne zeichnet sich mit fast minus zehn Prozent weitere Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Rekordhoch ab. Der Hersteller von Testsystemen für Mikroprozessoren und weiteren elektronischen Bausteinen konnte die Anleger mit seinem Ausblick nicht überzeugen.