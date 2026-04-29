Zurückhaltender Markt vor Fed‑Sitzung und anstehenden Quartalszahlen

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte leicht fester. Der DAX notiert am Morgen moderat im Plus. Der Euro Stoxx 50 zeigt sich nahezu unverändert. Die US-Indizes werden vorbörslich geringfügig höher erwartet. In Asien tendierte der Nikkei 225 ebenfalls etwas fester und schloss leicht über dem Vortagsniveau. Insgesamt bleibt das Marktumfeld von einer zurückhaltenden Positionierung der Anleger geprägt, da sowohl die Zinsentscheidung der US‑Notenbank als auch mehrere richtungsweisende Quartalszahlen großer US‑Technologiekonzerne anstehen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. Die Währungshüter dürften ihre Leitzinsen unverändert lassen, doch die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu Inflation, Wachstum und Energiepreisen werden mit Spannung erwartet. Parallel nimmt die Berichtssaison beiderseits des Atlantiks deutlich Fahrt auf: In den USA legen am Abend mit Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft gleich vier Schwergewichte ihre Quartalszahlen vor, während in Deutschland mehrere DAX-Unternehmen Einblick in ihre Bücher geben. Zusätzlich richten sich die Blicke auf den anhaltend hohen Ölpreis, der infolge des weiter ungelösten Konflikts zwischen den USA und dem Iran ein latenter Belastungsfaktor für Konjunktur und Inflation bleibt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Mercedes‑Benz startet mit kräftigem Kursauftrieb in den Tag. Der Autobauer hat im ersten Quartal trotz schwacher Nachfrage in China einen überraschend stabilen Gewinn erzielt und seine Jahresziele bestätigt. Am Markt kommen vor allem die robuste Profitabilität und der solide Cashflow gut an.

Auch die Aktie der Deutschen Bank steht mit spürbarem Kaufinteresse im Fokus. Ein unerwartet hoher Gewinn zum Jahresauftakt signalisiert operative Stärke, insbesondere im Investmentbanking, und sorgt für rege Umsätze in der Aktie.

Für Aufmerksamkeit sorgt zudem Scout24. Der Internetportalanbieter überzeugt mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum sowie angekündigten Aktienrückkäufen. Die Kombination aus operativer Dynamik und Kapitalmarktmaßnahmen treibt den Titel klar nach oben und macht ihn zu einem der auffälligsten Gewinner des Tages.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit BYD Company Limited Bull UN4KGE 1,94 10,122337 EUR 6,32 Open End X-DAX® Bull UN0LLJ 11,88 22859,397972 Punkte 19,72 Open End DAX® Bull UN6TQ4 8,23 23225,198889 Punkte 27,91 Open End DAX® Bull UN6WJE 6,57 23392,549963 Punkte 36,5 Open End adidas AG Bull UN220Q 2,95 117,907613 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.04.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens AG Call UG9ZCW 0,57 300,00 EUR 9,94 16.09.2026 Deutsche Bank AG Put UN4W3B 0,78 24,00 EUR 9,45 17.06.2026 ASML Holding N.V. Call UN3387 1,55 1800,00 EUR 8,08 16.09.2026 Airbus Group SE Call UN5Z5P 2,66 165,00 EUR 3,9 16.06.2027 adidas AG Call UN3TVN 2,06 140,00 EUR 4,45 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Short UG6JXS 1,44 31534,43248 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® Long UG91DW 3,23 25232,211265 Punkte 15 Open End Deutsche Telekom AG Long UN5QNW 2,45 22,941265 EUR 7 Open End MicroStrategy Incorporated Long UG87RY 1,48 82,883784 USD 2 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR9 1,39 343,481663 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2026; 10:30 Uhr;

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