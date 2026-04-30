AKTIE IM FOKUS: Douglas sacken nachbörslich ab - Prognose gekappt
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Douglas sind am Donnerstag nachbörslich unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate verlor die im Kleinwerte-Index SDax notierte Parfümeriekette zuletzt rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Im Haupthandel hatten sich die Papiere noch etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt.
Douglas legte nach Börsenschluss vorläufige Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor und passte die Jahresprognose an. Beim Konzernumsatz peilt die Parfümeriekette nur noch das untere Ende der anvisierten Bandbreite an. Das Ziel für die operative Marge wurde sogar leicht gesenkt. Gleichzeitig erwartet Douglas den Nettoverschuldungsgrad am oberen Ende der bisherigen Spanne./niw/he
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