AKTIE IM FOKUS: Electrovac verpatzen den Börsengang
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Kein erfolgreiches Börsendebüt hat am Donnerstag das Industrieunternehmen Electrovac hingelegt. Die Aktien beendeten den ersten Handelstag im Börsensegment Prime Standard auf Xetra mit 7,10 Euro und somit recht deutlich unter dem Ausgabepreis für die Aktien von 7,80 Euro. Auch das Tageshoch von 7,55 Euro blieb unter dem Ausgabepreis.
Die Analysten von SMC Research sehen Potenzial für eine Kursverdoppelung der Aktien des Herstellers von Glas-Metall-Versiegelungstechnologie. Diese komme vor allem in den Märkten Personal Safety, unter anderem Zünder für Airbags und Gurtstraffer, sowie in der Verteidigung zum Einsatz. Der kalkulierte faire Wert der Analysten liegt bei 14,82 Euro./bek/he
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