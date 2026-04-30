Aktien New York Schluss: Nasdaq auf Rekordhoch - Caterpillar treibt Dow an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die großen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zugelegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm nach deren starken Quartalsbilanzen. Zum Börsenschluss legte der Nasdaq 100 um 0,98 Prozent auf 27.452,12 Punkte zu. Ein schwächeres Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal als erwartet bremste die Kurse nicht.

Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit 1,62 Prozent auf 49.652,14 Zähler noch weiter nach oben. Hier gab der starke Kursanstieg des Schwergewichts Caterpillar Rückenwind. Der marktbreite S&P 500 Index gewann 1,02 Prozent auf 7.209,01 Punkte. Mit einem Anstieg von zehn Prozent im April war es der beste Monat für den Index seit November 2020./bek/he