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Amazon.com - Neues Allzeithoch

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Neues Allzeithoch

Die Amazon-Aktie hat gestern mit 265,90 USD erneut ein neues Allzeithoch erreicht. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wird von diversen Indikatoren bestätigt. Hervorheben möchten wir den MACD und die Relative Stärke nach Levy, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Charttechnisch sorgt ein neues Rekordlevel für eines der besten Signale der Technischen Analyse und es gibt noch einen weiteren Kurstreiber: Schließlich bildet die Kursentwicklung seit November 2025 eine klassische Korrekturflagge (siehe Chart). Aus diesem trendbestätigenden Kursmuster ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 295 USD. Vor diesem Hintergrund spricht einiges für die Fortsetzung des zugrunde liegenden Basisaufwärtstrends. Der Monatschart liefert hierfür einen weiteren Fingerzeig, denn mit Blick auf den nahenden Monatsultimo bilden die jüngsten drei Monatskerzen (vermutlich) ein konstruktives Kerzenmuster in Form eines klassischen „morning stars“. Um die aktuelle Ausbruchssituation keinen unnötigen Risiken auszusetzen, sollte in Zukunft das alte Allzeithoch von Februar 2025 bei 242,51 USD nicht mehr unterschritten werden.

Amazon.com (Weekly)

Chart Amazon.com
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Chart Amazon.com
Quelle: LSEG, tradesignal²



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